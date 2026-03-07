Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht staat morgen namiddag voor een stevige test op het veld van Club Brugge. Maar Ilay Camara toont zich vol vertrouwen voor de topper.

Na een seizoensstart vol blessures is Ilay Camara opnieuw helemaal fit. Hij heeft zich ook ontpopt tot vaste waarde op de rechterflank bij Anderlecht, waardoor Killian Sardella naar de bank verdween. Sporting komt met vertrouwen: het won recent met 2-4 op Zulte Waregem en haalde thuis zwaar uit met 5-1 tegen Leuven.

Morgen wordt de tegenstand uiteraard van een ander kaliber, maar Camara gelooft erin: "Aan onze ambities verandert er niets: we trekken naar Brugge om te winnen! We willen die drie punten mee naar huis nemen! En waarom niet? Brugge is sterk, dat klopt, dat hebben we gezien in de Champions League… maar historisch blijft Anderlecht de grootste club van het land".

"En dat hebben we in de heenmatch getoond: we speelden een sterke wedstrijd, maar onze referentiematch is voor mij nog altijd de 0-4 op Antwerp in de Beker. En we hebben thuis ook Union geklopt", vervolgt hij bij RTBF. In de heenwedstrijd speelde Anderlecht één van zijn beste matchen onder Besnik Hasi en won het met 1-0 tegen de Blauw-Zwarten.

Anderlecht kijkt naar boven

Bij paars-wit willen ze hetzelfde doen met Jérémy Taravel: "We willen heel graag winnen, net om de kloof te verkleinen vóór de puntenhalvering. En als je die Play-Offs ingaat met vijf punten achterstand, kan niemand zeggen wat er gaat gebeuren. Wij hebben het trio Union/Sint-Truiden/Brugge altijd in het vizier".

Lees ook... Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"
Zijn pronostiek is dan ook optimistisch: "We winnen met 1-3, met goals van Thorgan, van Nathan De Cat… en van mij! Ik heb al eens gescoord tegen Brugge: dat was met RWDM, we verloren… 1-6, maar het blijft toch een goeie herinnering. Scoren tegen Simon Mignolet doe je ook niet elke dag".

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Ilay Camara

Meer nieuws

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
1
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

16:00
LIVE: Wat kan OH Leuven nog in tweede helft tegen Westerlo? Live

LIVE: Wat kan OH Leuven nog in tweede helft tegen Westerlo?

17:09
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

15:30
1
Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

16:30
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

15:00
Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

12:00
6
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
1
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
5
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
4
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
1
Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

13:15
Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15
Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

11:45
Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

12:30
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
10
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
6
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
6
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1
Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

09:00
Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

08:20
Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:00
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
1
🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

07:20
Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

06:30
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

06/03
Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

22:41
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

23:30
1
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FC Bubbles FC Bubbles over Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren" Nelvafrel Nelvafrel over OH Leuven - Westerlo: 0-1 bompi55 bompi55 over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan Nelvafrel Nelvafrel over La Louvière - Antwerp: 0-0 Svédél Svédél over Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis Cul-de-sac Cul-de-sac over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies Cul-de-sac Cul-de-sac over Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro" Anderlharel Anderlharel over Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt" Geert66 Geert66 over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved