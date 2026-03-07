Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Anderlecht staat morgen namiddag voor een stevige test op het veld van Club Brugge. Maar Ilay Camara toont zich vol vertrouwen voor de topper.

Na een seizoensstart vol blessures is Ilay Camara opnieuw helemaal fit. Hij heeft zich ook ontpopt tot vaste waarde op de rechterflank bij Anderlecht, waardoor Killian Sardella naar de bank verdween. Sporting komt met vertrouwen: het won recent met 2-4 op Zulte Waregem en haalde thuis zwaar uit met 5-1 tegen Leuven.

Morgen wordt de tegenstand uiteraard van een ander kaliber, maar Camara gelooft erin: "Aan onze ambities verandert er niets: we trekken naar Brugge om te winnen! We willen die drie punten mee naar huis nemen! En waarom niet? Brugge is sterk, dat klopt, dat hebben we gezien in de Champions League… maar historisch blijft Anderlecht de grootste club van het land".

"En dat hebben we in de heenmatch getoond: we speelden een sterke wedstrijd, maar onze referentiematch is voor mij nog altijd de 0-4 op Antwerp in de Beker. En we hebben thuis ook Union geklopt", vervolgt hij bij RTBF. In de heenwedstrijd speelde Anderlecht één van zijn beste matchen onder Besnik Hasi en won het met 1-0 tegen de Blauw-Zwarten.

Anderlecht kijkt naar boven

Bij paars-wit willen ze hetzelfde doen met Jérémy Taravel: "We willen heel graag winnen, net om de kloof te verkleinen vóór de puntenhalvering. En als je die Play-Offs ingaat met vijf punten achterstand, kan niemand zeggen wat er gaat gebeuren. Wij hebben het trio Union/Sint-Truiden/Brugge altijd in het vizier".

Lees ook... Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"›

Zijn pronostiek is dan ook optimistisch: "We winnen met 1-3, met goals van Thorgan, van Nathan De Cat… en van mij! Ik heb al eens gescoord tegen Brugge: dat was met RWDM, we verloren… 1-6, maar het blijft toch een goeie herinnering. Scoren tegen Simon Mignolet doe je ook niet elke dag".