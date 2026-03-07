Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Wisla Krakau laat zaterdag verstek gaan bij de uitwedstrijd tegen Slask Wroclaw. De Poolse koploper weigert af te reizen nadat de thuisclub een verbod op uitsupporters aankondigde.

Voorzitter Jaroslaw Krolewski van Wisla liet weten dat zijn team geen enkele speler of staf zal sturen. “We sturen helemaal niemand naar een wedstrijd waarbij besluiten worden genomen die volledig buiten de principes van fair play vallen. Onze beslissing is onherroepelijk en niet onderhandelbaar", klonk het.

Ook aandeelhouder Peter Moore reageerde. “Het offer is het waard om een discussie over het Poolse voetbal op gang te brengen. Veiligheid en inclusie moeten hand in hand gaan. Er is dit seizoen niets gebeurd dat een verbod rechtvaardigt. Dit is geen beslissing van de bond of de politie", benadrukte hij tegenover The Athletic.

Slask Wroclaw weigerde uitfans van Wisla Krakow toe te laten

Slask Wroclaw verdedigde op zijn beurt het eigen standpunt. “Ons beleid volgt de geldende wetgeving. We zijn bereid dit te verantwoorden bij de voetbalbond en kunnen de veiligheid van ons team, personeel en het management van Wisla altijd garanderen", luidde het statement.

In de competitie staat Wisla na 23 speeldagen nog steeds bovenaan, met een voorsprong van negen punten op Polonia Warschau. De vraag wanneer de wedstrijd wordt ingehaald blijft voorlopig onbeantwoord.



De Poolse voetbalbond dreigt ondertussen met sancties voor beide clubs: Wisla voor het niet opdagen en Slask voor het weigeren van uitsupporters. De controverse zet het Poolse voetbal stevig in de schijnwerpers.