🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

Kiki Kouyaté was de enige van de 22 spelers die het net wist te vinden tijdens RAAL-Antwerp, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

La Louvière was vrijdag veruit de beste ploeg op het veld bij de opening van speeldag 28 in de Pro League. De Wolven trapten tien keer op doel en hadden waarschijnlijk de drie punten gepakt zonder een sterke prestatie van Brandon Nozawa.

Toch was de enige speler die de netten liet trillen eentje van Antwerp. Op een hoekschop torende Kiki Kouyaté boven iedereen uit en kopte hij de 0-1 binnen… Dat dacht hij althans. De scheidsrechter keurde het doelpunt meteen af na een fout van Bijl op Marcos Peano.

Was het doelpunt van Kouyaté geldig?

"Voor mij hebben we een doelpunt gemaakt", protesteerde Kouyaté in de mixed zone na de wedstrijd. "Ik vind dat het een geldig doelpunt was. Maar goed, de scheidsrechter heeft zijn beslissing genomen, zo is het nu eenmaal. Hij vond dat de doelman geraakt werd."

🤔 | Le Royal Antwerp FC voit son but refusé. ❌😬 pic.twitter.com/rev3V29ID6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

Voor Kiki Kouyaté is het een fout van de scheidsrechter. "Ik denk niet dat de doelman van La Louvière gehinderd werd in die fase. Voor mij is het dus een doelpunt, maar goed, zo is het nu eenmaal", betreurt de Antwerpse centrale verdediger, die beseft dat de top zes nu moeilijk te halen wordt.



"Play-off 1? Nee, dat wordt nu heel moeilijk, dat moeten we eerlijk zeggen", erkent Kouyaté. "We gaan alles blijven geven, maar waarschijnlijk spelen we straks de Europe Play-offs en dan zullen we ons daarop moeten focussen om die te winnen."