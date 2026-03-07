Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk
Foto: © photonews

Anderlecht blijft indruk maken sinds Jérémy Taravel het roer overnam. Paars-wit is ongeslagen en boekte enkele overtuigende zeges. Met de topper tegen Club Brugge in het vooruitzicht groeit het geloof binnen de club.

Anderlecht doet het bijzonder goed onder Jérémy Taravel. Paars-wit verloor niet meer sinds zijn komst en boekte al enkele grote overwinningen. Zondag staat met de topper tegen Club Brugge een enorme test op het programma.

Of hij ook daar het verschil kan maken, moet nog blijken. Taravel liet in ieder geval een prima indruk na in zijn eerste weken als interim-coach. Velen vinden dat hij ook moet aanblijven als T1. Een mening die Silvio Proto deelt? 

"Het is niet aan mij om dat te beslissen", opent hij in een interview met Het Laatste Nieuws. "Maar op training zie ik een trainer en een groep die naar elkaar toegroeien. Als je mij vraagt of Anderlecht met Jérémy Taravel de Champions’ Play-offs kan halen en de beker van België kan winnen, dan zeg ik klaar en duidelijk ja."

Silvio Proto gelooft in Taravel, maar ziet nog werkpunten

Toch zijn er nog duidelijke verbeterpunten bij dit paars-wit. "We slagen erin om over een langere periode binnen dezelfde match de betere ploeg te zijn. Maar dat moet nog verder evolueren, het blijft ons grootste werkpunt."

Lees ook... Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort
"Op Antwerp speelden we onze enige échte complete wedstrijd, onze referentiematch. In de andere matchen wisten we dat topniveau geen 90 minuten vast te houden", besluit Silvio Proto.

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Anderlecht
Club Brugge
Jérémy Taravel

