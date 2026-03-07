Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Union SG kan opnieuw rekenen op doelman Kjell Scherpen, terwijl enkele andere spelers nog in de lappenmand blijven. Coach David Hubert lichtte de situatie toe op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Genk.

Scherpen opnieuw in de selectie van Union SG

Tijdens zijn persmoment kwam Hubert met een overzicht van de beschikbare spelers. Hij had een lijstje bij zich om niets of niemand te vergeten, zo maakte hij duidelijk.

“Rodriguez is nog geblesseerd, net als Barry, Raul en Niang. David is uiteraard onbeschikbaar. Maar Biondic is terug, net als Scherpen”, klonk het bij La Dernière Heure.

De Nederlandse doelman stond een maand aan de kant met een blessure aan de adductoren. Scherpen miste vijf wedstrijden sinds zijn uitval in de halve finale van de beker. In die periode nam Vic Chambaere zijn plaats in.

Moneytime

Hubert benadrukte dat de vervanger zijn rol voorbeeldig invulde. “Vic is altijd een voorbeeld geweest, zowel in het begin van het seizoen, in de beker als in de laatste vijf wedstrijden.” De coach gaf aan dat de keuze voor de titularis pas zaterdag bekend wordt.

Met Scherpen opnieuw beschikbaar en enkele spelers op de weg terug, kijkt Union met vertrouwen naar de komende weken. De wedstrijd tegen Genk vormt daarbij een belangrijke test in aanloop naar de beslissende fase van het seizoen.