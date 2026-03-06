Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Patro Eisden pakte tegen Jong Genk, Club NXT en Jong KAA Gent 'slechts' vier op negen. Zaterdag is RSCA Futures de volgende tegenstander.

Budgetten van beloftenploegen in Challenger Pro League

Patro Eisden had het de voorbije weken niet gemakkelijk tegen de beloftenploegen in de Challenger Pro League. Met RSCA Futures treft het dit weekend het vierde beloftenteam in de competitie.

Nochtans kan trainer Stijn Stijnen wel leven met die punten, als hij naar de financiën van de ploegen kijkt, zo vertelt hij in een gesprek met Het Belang van Limburg.

“Wij hebben een budget van 2,3 miljoen, dat van de drie belofte-elftallen samen bedraagt 24 miljoen. Als ik dat verschil vergelijk, zijn we tevreden met die 4 op 9”, vertelt Stijnen.

De nul houden

Volgens hem moet zijn ploeg dan ook bescheiden en realistisch blijven en genieten van wat het meemaakt. “Met het dertiende budget van de reeks zijn we tevreden met elke plaats die we hoger eindigen. De play-offs halen zou opnieuw een waanzinnige prestatie zijn.”

Lees ook... Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort›

Met nog zes wedstrijden te spelen is daar absoluut nog geen zekerheid van. Eén opdracht is de komende weken alvast van groot belang. “Ik onthoud vooral dat we dit seizoen acht keer de nul hielden”, besluit hij.