📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SC Freiburg toont concrete interesse in Hyllarion Goore, de jonge spits van KAA Gent. De Duitse club ziet hem als prioriteit voor de komende transferperiode, terwijl Gent bereid lijkt tot onderhandelen.

Interesse voor Goore uit Freiburg

Sky Deutschland bevestigt de interesse van SC Freiburg voor Hyllarion Goore, maar er zouden nog andere Duitse clubs geïnteresseerd zijn in de speler van KAA Gent.

KAA Gent staat open voor gesprekken over een mogelijke transfer. De club hanteert daarbij een richtprijs tussen zeven en tien miljoen euro, zo meldde Sacha Tavolieri eerder al.

Goore tekende bij KAA Gent een contract dat loopt tot 30 juni 2028. Dat contract werd afgesloten bij zijn komst eind januari 2025. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn actuele marktwaarde 2,5 miljoen euro.

Mooie winst maken

De Ivoriaanse aanvaller werd door KAA Gent weggehaald bij Ararat Jerevan uit Armenië. Hij maakte daar indruk in de eerste seizoenshelft van 2024-2025, waarna Gent snel handelde om hem binnen te halen.

Een transferbedrag van toen werd niet bekendgemaakt, maar de overgang wordt in de markt omschreven als een relatief beperkte investering voor een speler met het nodige groeipotentieel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Freiburg
Hyllarion Goore

Meer nieuws

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd! Live

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd!

22:09
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

17:00
1
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
13
Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank" Interview

Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"

18:40
Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

19:00
3
Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

16:30
2
Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

18:20
KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

18:00
2
Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

17:40
Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

17:10
5
Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

17:20
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

16:00
Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

15:30
2
Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

15:45
Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

14:45
Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

14:40
Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

14:20
Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

14:00
3
Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

12:00
4
Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

13:15
3
Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

13:30
2
Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

13:00
4
Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

12:10
Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

12:20
Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

12:40
3
Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

11:00
Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

11:30
Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
1
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over La Louvière - Antwerp: 0-0 Meut Meut over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht Het spelleke Het spelleke over Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis snuffel snuffel over Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..." Nelvafrel Nelvafrel over K Beerschot VA - Jong Genk: 1-0 Swakken Swakken over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen-spits Boursma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is Morris10 Morris10 over Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden Deeper Purple Deeper Purple over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven BuffaloVince BuffaloVince over Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved