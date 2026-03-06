📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

SC Freiburg toont concrete interesse in Hyllarion Goore, de jonge spits van KAA Gent. De Duitse club ziet hem als prioriteit voor de komende transferperiode, terwijl Gent bereid lijkt tot onderhandelen.

Interesse voor Goore uit Freiburg

Sky Deutschland bevestigt de interesse van SC Freiburg voor Hyllarion Goore, maar er zouden nog andere Duitse clubs geïnteresseerd zijn in de speler van KAA Gent.

KAA Gent staat open voor gesprekken over een mogelijke transfer. De club hanteert daarbij een richtprijs tussen zeven en tien miljoen euro, zo meldde Sacha Tavolieri eerder al.

Goore tekende bij KAA Gent een contract dat loopt tot 30 juni 2028. Dat contract werd afgesloten bij zijn komst eind januari 2025. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn actuele marktwaarde 2,5 miljoen euro.

Mooie winst maken

De Ivoriaanse aanvaller werd door KAA Gent weggehaald bij Ararat Jerevan uit Armenië. Hij maakte daar indruk in de eerste seizoenshelft van 2024-2025, waarna Gent snel handelde om hem binnen te halen.

Een transferbedrag van toen werd niet bekendgemaakt, maar de overgang wordt in de markt omschreven als een relatief beperkte investering voor een speler met het nodige groeipotentieel.



