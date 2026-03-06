Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, lijkt steeds meer naar de uitgang te worden geduwd. Met de recente aanstelling van oud-spelers Siem de Jong en Daniel de Ridder in belangrijke functies, wordt zijn takenpakket flink ingeperkt.

Sinds Jordi Cruijff als technisch directeur aantrad, heeft Beuker al minder zeggenschap binnen de club. De Jong wordt hoofd scouting en De Ridder krijgt een juridische rol bij transfers.

Ook Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman keren terug bij Ajax in commerciële en mediafuncties. Algemeen directeur Menno Geelen benadrukte dat de kleedkamerkennis van oud-spelers onmisbaar is, maar dat betekent dat Beuker terrein verliest.

De vier oud-spelers volgden een tweeënhalf jaar durend traineeship, maar kregen weinig houvast door de bestuurlijke en sportieve onrust bij Ajax. Cruijff nam Jong Ajax en het Onder 19-elftal over zonder Beuker te raadplegen, waardoor zijn invloed op de opleiding drastisch afnam.

Kan Anderlecht profiteren van situatie bij Ajax?

Voor Beuker lijkt de boodschap duidelijk: zijn rol bij Ajax wordt steeds kleiner. Met de nieuwe raad van commissarissen en de focus op oud-spelers in sleutelposities lijkt een vertrek onafwendbaar.



In die context rijst de vraag of Beuker zijn toekomst elders zal zoeken. Anderlecht zou al interesse hebben getoond om hem als sportief directeur aan te trekken. De Brusselaars zouden hem een grotere zelfstandigheid en een leidende rol kunnen bieden.