Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noah Adedeji-Sternberg kende een moeilijke periode na een spierblessure aan de hamstringpees, maar maakte vorige zondag een indrukwekkende rentree met een doelpunt tegen AA Gent (3-0). 

De blessure was hevig en onverwacht. “Ik heb mijn spier horen knappen op het veld. Alle kracht uit mijn been verdween plots. Het was dezelfde blessure als Lukaku en De Bruyne, maar gelukkig niet volledig gescheurd, dus een operatie was niet nodig", legt hij uit in HBvL.

De revalidatieperiode was zwaar, maar ook leerrijk. “Ik heb veel steun gehad van de medische staf, mijn omgeving en mijn geloof. Ik heb geleerd hoe ik met tegenslagen moet omgaan", zegt hij. De timing van de blessure was bovendien ongelukkig: net na een sterke prestatie in de beker tegen Anderlecht.

Zijn rentree tegen AA Gent gaf hem meteen het gevoel van voldoening. “Ik was blij om vanaf de aftrap te spelen en de ploeg aan de overwinning te helpen. Het waren belangrijke punten in een cruciale periode voor de club", vertelt hij.

Een mooie maand voor KRC Genk?

Ook zijn eerste doelpunt na de blessure was een opsteker. “Het was mijn eerste basisplaats sinds de blessure, dus ik moest nog zoeken hoe ik mijn energie het best kon doseren. De goal deed me veel deugd", aldus Sternberg, die erkent dat hij nog niet op honderd procent is.

Vooruitkijkend ziet hij een reeks belangrijke wedstrijden. “Eerst Union, dan STVV, tussendoor twee keer Freiburg en nog een mogelijke beslissende match op La Louvière. Het kan een mooie maand worden voor KRC Genk", zegt hij.

Lees ook... Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Sternberg schrikt ook niet van stevige tegenstanders als Mac Allister of Burgess. “Ik speel juist graag tegen harde ploegen. Als je bang bent voor dat soort spelers, hoor je niet thuis op het hoogste niveau. Zaterdag is onze kans om te tonen dat we thuishoren in de Champions' Play-offs.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG
Noah Adedeji-Sternberg

Meer nieuws

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

14:45
Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

08:00
Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

14:40
Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

14:20
Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

14:00
2
Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

12:00
3
Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

13:15
Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

13:30
Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

11:00
Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

13:00
1
Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

12:10
Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

12:20
Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

12:40
3
Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
1
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
1
Hans Vanaken is weer baas boven baas in Europa: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken is weer baas boven baas in Europa: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

09:30
5
Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

09:00
2
Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

08:40
4
Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

07:40
Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

08:20
2
Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

07:20
Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

07:00
Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?) Analyse

Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

06:00
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
1
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
4
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
3
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
5
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
18
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
7
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK rinus michels rinus michels over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen" Nelvafrel Nelvafrel over Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken CringeMedia CringeMedia over Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training" sven123 sven123 over Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd Kempenaar Kempenaar over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Red 1880 Red 1880 over Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken Swakken Swakken over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved