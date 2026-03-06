Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

Noah Adedeji-Sternberg kende een moeilijke periode na een spierblessure aan de hamstringpees, maar maakte vorige zondag een indrukwekkende rentree met een doelpunt tegen AA Gent (3-0).

De blessure was hevig en onverwacht. “Ik heb mijn spier horen knappen op het veld. Alle kracht uit mijn been verdween plots. Het was dezelfde blessure als Lukaku en De Bruyne, maar gelukkig niet volledig gescheurd, dus een operatie was niet nodig", legt hij uit in HBvL.

De revalidatieperiode was zwaar, maar ook leerrijk. “Ik heb veel steun gehad van de medische staf, mijn omgeving en mijn geloof. Ik heb geleerd hoe ik met tegenslagen moet omgaan", zegt hij. De timing van de blessure was bovendien ongelukkig: net na een sterke prestatie in de beker tegen Anderlecht.

Zijn rentree tegen AA Gent gaf hem meteen het gevoel van voldoening. “Ik was blij om vanaf de aftrap te spelen en de ploeg aan de overwinning te helpen. Het waren belangrijke punten in een cruciale periode voor de club", vertelt hij.

Een mooie maand voor KRC Genk?

Ook zijn eerste doelpunt na de blessure was een opsteker. “Het was mijn eerste basisplaats sinds de blessure, dus ik moest nog zoeken hoe ik mijn energie het best kon doseren. De goal deed me veel deugd", aldus Sternberg, die erkent dat hij nog niet op honderd procent is.

Vooruitkijkend ziet hij een reeks belangrijke wedstrijden. “Eerst Union, dan STVV, tussendoor twee keer Freiburg en nog een mogelijke beslissende match op La Louvière. Het kan een mooie maand worden voor KRC Genk", zegt hij.



Sternberg schrikt ook niet van stevige tegenstanders als Mac Allister of Burgess. “Ik speel juist graag tegen harde ploegen. Als je bang bent voor dat soort spelers, hoor je niet thuis op het hoogste niveau. Zaterdag is onze kans om te tonen dat we thuishoren in de Champions' Play-offs.”