Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Mats Rits (32) traint weer met de A-kern van Anderlecht, maar zijn toekomst ligt elders. De middenvelder kijkt uit naar een club die ervaring en leiderschap waardeert.

Het afgelopen seizoen was zwaar voor Rits. Hij speelde slechts 162 minuten bij de beloften en werd in september naar de B-kern verwezen. Voorheen was hij een vaste waarde bij Anderlecht en lid van de spelersraad.

Het gebrek aan perspectief als voetballer woog zwaar. Tijdens de wintermercato hoopte hij op een nieuwe kans. “Mats werkt als een paard en kan ongeziene fysieke data voorleggen", zei Coosemans in januari.

Zijn zaakwaarnemer, Gunter Thiebaut, legt uit waarom een transfer in januari lastig is: “De budgetten van de clubs laten meestal niet veel meer toe en er is ook geen voorbereiding om een speler klaar te stomen die amper in actie is gekomen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Rits kreeg nog enkele kansen bij de beloften, maar het bleef stil op de markt.

Mats Rits kan nog voor veel clubs belangrijk zijn

Met het vertrek van Olivier Renard als sportief directeur keerde Rits terug bij de A-kern onder interim-coach Jérémy Taravel. Minuten op het veld zijn heel onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit.

Internationaal kijken de makelaars van Rits ook rond. “Er zijn inderdaad veel clubs die over zijn leeftijd struikelen, wat ik raar vind", zegt Thiebaut. “Zijn kwaliteiten staan nog altijd buiten kijf. Je hebt ook spelers nodig die jonge gasten beter maken door hen te begeleiden en een voorbeeld te zijn.”





Rits staat open voor een buitenlandse uitdaging, maar daarbij zal de omgeving en het financiële plaatje doorslaggevend zijn. Zijn rijke ervaring in 393 eerste klassewedstrijden en 41 Europese duels maakt hem nog steeds interessant. Thiebaut: “Die puzzel zullen we binnenkort moeten leggen.”