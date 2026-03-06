Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

Het Iraakse nationale elftal dreigt zijn kans op het WK van 2026 te verliezen door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Binnen enkele weken moet Irak de finale van de internationale play-offs spelen, met een WK-ticket als inzet. 

Door de huidige situatie in de regio is het echter onzeker of de ploeg überhaupt in Mexico zal geraken. De Iraakse voetbalbond voert momenteel crisisoverleg met de FIFA. Op 31 maart staat de beslissende wedstrijd gepland, maar de praktische organisatie blijkt bijzonder moeilijk. Vooral het transport van spelers en staf naar Noord-Amerika vormt een groot probleem.

Het luchtruim boven Irak is namelijk voorlopig gesloten. Daardoor kunnen spelers die zich in het land bevinden niet vertrekken richting het buitenland. Verschillende internationals zijn wel verspreid over andere landen, maar een deel van de selectie zou normaal vanuit Irak vertrekken.

Verschillende spelers kunnen geen visa krijgen voor Mexico

Ook bondscoach Graham Arnold zit vast. De Australische trainer verblijft momenteel in Dubai, waar het luchtruim eveneens gesloten is. Theoretisch kan hij over land reizen, maar de veiligheidsrisico’s maken dat scenario weinig aantrekkelijk.

Daarbovenop komt nog een administratief obstakel. Door de spanningen in de regio zijn meerdere ambassades in het Midden-Oosten gesloten, waardoor verschillende spelers en stafleden nog niet over de nodige visa beschikken om naar Mexico te reizen. Zelfs als vliegen opnieuw mogelijk wordt, dreigt dat alsnog een groot probleem te blijven.


De FIFA houdt voorlopig vast aan de geplande wedstrijd, al blijft de situatie onzeker. Mocht Irak zich uiteindelijk moeten terugtrekken, dan kan de WK-droom alsnog leven. Als buurland Iran – dat al geplaatst is – door de geopolitieke spanningen niet kan deelnemen, zou Irak volgens het reglement als eerste in aanmerking komen om die plaats op het WK in te nemen. Ook de Rode Duivels volgen de ontwikkelingen dus met aandacht.

