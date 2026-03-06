Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Zulte Waregem heeft nog drie speeldagen om zich te redden in de Jupiler Pro League. Ondertussen maakt het ook al werk van de toekomst. Tuur Dierickx is zo een van de mannen waar we in de toekomst misschien wel wat mogen verwachten.

Zulte Waregem is op vrijdagmiddag met groot nieuws naar buiten gekomen. Het legde namelijk jeugdproduct Tuur Dierickx langer vast. Daardoor zal hij nu tot 2029 te zien zijn op de velden van Zulte Waregem.

Tuur Dierickx tot 2029 bij Zulte Waregem

"De rechtsvoetige middenvelder maakt dit seizoen het mooie weer bij Jong Essevee, traint op regelmatige basis mee met onze A-kern en speelde ook al enkele oefenwedstrijden bij ons eerste elftal", aldus Essevee in een bericht via de sociale media.

Dit seizoen was Dierickx al goed voor twee doelpunten en vijf gele kaarten in twintig wedstrijden voor de B-kern van Zulte Waregem. Die speelt dit seizoen in de Tweede Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen - het vierde niveau dus.

Tuur Dierickx van groot belang voor Zulte Waregem

Dierickx werd geboren op 7 augustus 2007 en is dus nog piepjong. De achttienjarige rechtermiddenvelder staat voor een mogelijk mooie toekomst en wil de komende jaren verder gaan doorbreken in de A-kern van Essevee.





De voorbije maanden nam hij steeds meer verantwoordelijkheid op bij Jong Essevee, waardoor hij alvast stappen heeft gezet. Mogelijk kan hij komende zomer in de voorbereiding extra kansen wagen bij de A-kern.