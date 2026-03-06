Datum: 06/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Stadion: Easi Arena

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd!

De 28e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen La Louvière en Antwerp FC. Als Antwerp wint, maakt het nog een waterkansje op de top 6. Grijpen ze die laatste strohalm?

83
 Krijgen we nog een winnaar? De wedstrijd lijkt nu echt doodgewisseld te zijn na het laatste intermezzo. La Louvière, koningen van de 0-0?
81
  Gele kaart voor Xander Dierckx
77
 Vervangen Gyrano Kerk
Ingevallen Marwan Al-Sahafi
77
 Vervangen Dennis Praet
Ingevallen Xander Dierckx
77
 Vervangen Christopher Scott
Ingevallen Isaac Babadi
77
 Vervangen Jerry Afriyie
Ingevallen Nachon Nsingi
77
 Vervangen Samuel Gueulette
Ingevallen Owen Maës
73
 Nozawa toont zich vandaag een enorm betrouwbaar sluitstuk. Opnieuw met gevaar voor eigen lijf en leden gooit hij zich tussen het pak bij een scherpe voorzet en ontzet hij de bal
71
 Nog twintig minuten. Antwerp komt wat beter in de partij. Kunnen ze nu hun slag slaan?
65
  Gele kaart voor Christopher Scott
64
 Vervangen Semm Renders
Ingevallen Luca Schelfhout
63
 Vervangen Majeed Ashimeru
Ingevallen Joël Ito
63
 Vervangen Dario Benavides
Ingevallen Nolan Gillot
61
 Uit die corner komt Kouyaté tot scoren maar Jasper Vergoote had meteen gefloten voor een aanvallende fout
60
 Nu moet Peano zich écht tonen en niet zoals bij die oprapertjes in de eerste helft. Foulon snijdt een vrije trap enorm scherp aan, Peano neemt geen risico en bokst weg
59
  Gele kaart voor Maxence Maisonneuve
59
 De thuisploeg blijft de betere ploeg. Antwerp kan het voorlopig niet waarmaken vanuit de reactie
54
 Vervangen Youssef Hamdaoui
Ingevallen Gerard Vandeplas
51
 Foulon loopt en blijft lopen maar vindt geen ploegmaat met de pass voor doel. Gueulette pikt makkelijk op
48
 Het is opnieuw de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgt. Afriyie met de snelle dribbel maar om Nozawa te kloppen was het niet goed genoeg


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+1
 Nee, warm zijn we niet geworden in de eerste helft tussen La Louvière en Antwerp. De thuisploeg was de meest dominante ploeg maar ook Antwerp had zeker zijn mogelijkheden alleen werd er niet goed afgewerkt bij die mogelijkheden
37
 Bijna 1-0!
Bij La Louvière willen ze een strafschop maar Hamdaoui speelt de bal wel volledig. Vervolgens komt het tot een schot en lijkt het wel 1-0 te worden want de netten trillen maar de bal gaat eigenlijk ver naast zien we in de herhaling. Door de boarding kwam de bal opnieuw tegen de netten in de rebound, optisch bedrog
33
 Het volgende slappe Antwerp-schotje is van het derde aanvallende roodhemd. Opnieuw een probleemloze bal voor Peano.
28
 Fall kopt een bal goed door richting Afriyie. De hoek is scherp voor de snelle spits maar hij vindt toch nog ruimte voor een schot. Het leer zou voorlangs zijn gegaan maar Kouyaté brengt ook nog eens redding een metertje voor de doellijn
25
 Opnieuw zo'n schotje van Antwerp, ditmaal van Valencia. Zowel Kerk daarnet als hij nu tonen dat het vizier nog niet goed afgesteld staat
21
 Het is even geleden dat we nog echt gevaar mochten noteren. La Louvière probeert wel terwijl bij Antwerp de organisatie primeert. Wie breekt als eerste?
14
 Kerk rukt op en de verdediging blijft maar wijken. Het levert uiteindelijk een zeer matig schot op van de aanvaller dat Peano makkelijk opraapt
13
 Valencia duikt de 16 in maar slaagt er dan niet in om het overzicht te bewaren. Zonde, hier zat meer in voor de bezoekers
10
 Nozawa alert
Afriyie troeft Bijl af op een botsende bal en draait zich richting doel. Maar nog voor hij kan afwerken, duikt Nozawa het gevaar weg voor de neus van de spits van La Louvière
6
 De thuisploeg is voorlopig de betere ploeg. Antwerp wilt het zonder Janssen vanuit de omschakeling proberen
3
 Een lange bal botst gevaarlijk door in de 16. Fall blijft erin geloven, Nozawa staat in de weg waardoor het leer in corner verdwijnt
1
 De bezoekers uit Antwerpen zijn eraan begonnen in La Louvière. Komt er een winnaar uit de bus straks?
1
 La Louvière - Antwerp: 0-0
La Louvière (La Louvière - Antwerp)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Wagane Faye - Jordi Liongola - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Dario Benavides - Majeed Ashimeru - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

Antwerp (La Louvière - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Glenn Bijl - Yuto Tsunashima - Kiki Kouyaté - Daam Foulon - Christopher Scott - Dennis Praet - Semm Renders - Anthony Valencia - Youssef Hamdaoui - Gyrano Kerk
Bank: Luca Schelfhout - Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Mahamadou Diawara - Eran Tuypens - Xander Dierckx - Gerard Vandeplas
La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 8.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Maisonneuve Maxence   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 47/51 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Okou Yllan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Faye Wagane 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 45/57 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Liongola Jordi 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Gueulette Samuel 77' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Lahssaini Sami 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Benavides Dario 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ashimeru Majeed 63' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Moussa Fall Pape 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Afriyie Jerry 77' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 4/4
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 27' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Lutonda Thierry 0'  
Ito Joël 27' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Alain Lamego Djibril 0'  
Nsingi Nachon 13' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Soumaré Bryan 0'  
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 13' 6.0 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.8 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/34 (35.3%)
Bijl Glenn 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
Tsunashima Yuto 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Kouyaté Kiki 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
Foulon Daam 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Scott Christopher   77' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Praet Dennis 77' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Renders Semm 64' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Valencia Anthony 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Hamdaoui Youssef 54' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Kerk Gyrano 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Schelfhout Luca 26' -
Al-Sahafi Marwan 13' 6.5 -
Babadi Isaac 13' 6.5 -
Thoelen Yannick 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Tuypens Eran 0'  
Dierckx Xander   13' 6.3 -
Vandeplas Gerard 36' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
