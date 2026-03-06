LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd!

83

Krijgen we nog een winnaar? De wedstrijd lijkt nu echt doodgewisseld te zijn na het laatste intermezzo. La Louvière, koningen van de 0-0?



81

Gele kaart voor Xander Dierckx





77

Gyrano Kerk

Marwan Al-Sahafi





77

Dennis Praet

Xander Dierckx





77

Christopher Scott

Isaac Babadi





77

Jerry Afriyie

Nachon Nsingi





77

Samuel Gueulette

Owen Maës





73

Nozawa toont zich vandaag een enorm betrouwbaar sluitstuk. Opnieuw met gevaar voor eigen lijf en leden gooit hij zich tussen het pak bij een scherpe voorzet en ontzet hij de bal



71

Nog twintig minuten. Antwerp komt wat beter in de partij. Kunnen ze nu hun slag slaan?



65

Gele kaart voor Christopher Scott





64

Semm Renders

Luca Schelfhout





63

Majeed Ashimeru

Joël Ito





63

Dario Benavides

Nolan Gillot





61

Uit die corner komt Kouyaté tot scoren maar Jasper Vergoote had meteen gefloten voor een aanvallende fout



60

Nu moet Peano zich écht tonen en niet zoals bij die oprapertjes in de eerste helft. Foulon snijdt een vrije trap enorm scherp aan, Peano neemt geen risico en bokst weg



59

Gele kaart voor Maxence Maisonneuve





59

De thuisploeg blijft de betere ploeg. Antwerp kan het voorlopig niet waarmaken vanuit de reactie



54

Youssef Hamdaoui

Gerard Vandeplas





51

Foulon loopt en blijft lopen maar vindt geen ploegmaat met de pass voor doel. Gueulette pikt makkelijk op



48

Het is opnieuw de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgt. Afriyie met de snelle dribbel maar om Nozawa te kloppen was het niet goed genoeg



45+1

Nee, warm zijn we niet geworden in de eerste helft tussen La Louvière en Antwerp. De thuisploeg was de meest dominante ploeg maar ook Antwerp had zeker zijn mogelijkheden alleen werd er niet goed afgewerkt bij die mogelijkheden



37

Bijna 1-0!

Bij La Louvière willen ze een strafschop maar Hamdaoui speelt de bal wel volledig. Vervolgens komt het tot een schot en lijkt het wel 1-0 te worden want de netten trillen maar de bal gaat eigenlijk ver naast zien we in de herhaling. Door de boarding kwam de bal opnieuw tegen de netten in de rebound, optisch bedrog



33

Het volgende slappe Antwerp-schotje is van het derde aanvallende roodhemd. Opnieuw een probleemloze bal voor Peano.



28

Fall kopt een bal goed door richting Afriyie. De hoek is scherp voor de snelle spits maar hij vindt toch nog ruimte voor een schot. Het leer zou voorlangs zijn gegaan maar Kouyaté brengt ook nog eens redding een metertje voor de doellijn



25

Opnieuw zo'n schotje van Antwerp, ditmaal van Valencia. Zowel Kerk daarnet als hij nu tonen dat het vizier nog niet goed afgesteld staat



21

Het is even geleden dat we nog echt gevaar mochten noteren. La Louvière probeert wel terwijl bij Antwerp de organisatie primeert. Wie breekt als eerste?



14

Kerk rukt op en de verdediging blijft maar wijken. Het levert uiteindelijk een zeer matig schot op van de aanvaller dat Peano makkelijk opraapt



13

Valencia duikt de 16 in maar slaagt er dan niet in om het overzicht te bewaren. Zonde, hier zat meer in voor de bezoekers



10

Nozawa alert

Afriyie troeft Bijl af op een botsende bal en draait zich richting doel. Maar nog voor hij kan afwerken, duikt Nozawa het gevaar weg voor de neus van de spits van La Louvière



6

De thuisploeg is voorlopig de betere ploeg. Antwerp wilt het zonder Janssen vanuit de omschakeling proberen



3

Een lange bal botst gevaarlijk door in de 16. Fall blijft erin geloven, Nozawa staat in de weg waardoor het leer in corner verdwijnt



1

De bezoekers uit Antwerpen zijn eraan begonnen in La Louvière. Komt er een winnaar uit de bus straks?



1

La Louvière - Antwerp: 0-0



