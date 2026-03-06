Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

Marlon Fossey is afwezig tot aan het begin van de play-offs, dus moet Vincent Euvrard zoeken hoe hij hem op de rechterflank kan vervangen. Voor de T1 van de Rouches dienen zich drie opties aan.

Hoewel hij voor de verplaatsing naar Zulte Waregem opnieuw Casper Nielsen in de groep zou kunnen verwelkomen, heeft Vincent Euvrard bij Standard nog steeds meerdere potentiële basisspelers in de lappenmand. Daaronder ook kapitein Marlon Fossey.

De 27-jarige speler liep vorige week aan het einde van een training een hamstringblessure op na een sprint en is pas terug tegen het begin van de play-Offs. Dat dwingt Vincent Euvrard, die ook Steeven Assengue moet missen, om andere oplossingen te zoeken op de rechterflank.

Tegen RAAL La Louvière stond Tobias Mohr daar, met Adnane Abid voor hem. Alleen moet de Duitse linkspoot dan verdedigen op zijn mindere voet, wat uiteraard niet zijn favoriete bezigheid is. Tegen La Louvière hield hij relatief goed stand, maar de offensieve power van Zulte Waregem, met onder meer Anosike Ementa en Jeppe Erenbjerg, zou Euvrard kunnen aanzetten om van plan te veranderen.

Mohr, Lawrence of Mehssatou op de rechterkant bij Standard?

Een andere oplossing is kiezen voor een meer verdedigend profiel en de polyvalente Henry Lawrence opnieuw naar de rechterkant te schuiven. "Een verdedigender profiel opstellen wil niet zeggen dat we afwachtender zullen spelen. Dat zijn twee verschillende zaken. Maar het is duidelijk dat we onze aanpak zullen moeten aanpassen op basis van de analyse van de tegenstander", zei de T1 vrijdag op zijn persconferentie.

Een laatste optie is Nayel Mehssatou in de basis zetten als rechtsachter. "Hij speelde daar tegen KV Mechelen en dat was niet slecht", benadrukte Euvrard. "Het is een profiel tussen Lawrence en Mohr in, en dat kan interessant zijn", besloot de T1 van de Rouches. Hij liet alle opties open, al liet hij wel doorschemeren dat Mohr mogelijk niet opnieuw op die positie als rechtsachter zal starten.