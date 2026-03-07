Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG
Foto: © photonews

Volgens onze Franse collega's heeft Sébastien Pocognoli vrijdagavond een tactische masterclass neergezet. De voormalige trainer van Union wist het plan van Luis Enrique perfect te neutraliseren, en het is voor een groot deel dankzij hem dat AS Monaco kon winnen bij Paris Saint-Germain.

Het AS Monaco van Sébastien Pocognoli zorgde vrijdagavond voor een verrassing door in de hoofdstad te winnen op het veld van titelverdediger in de Champions League, Paris Saint-Germain (1-3). Na al enkele keren dichtbij te zijn geweest, was het deze keer wel prijs.

De Monegasken waren eind februari nog uitgeschakeld in de Champions League door PSG, maar hadden de ploeg van Luis Enrique toen al flink lastig gemaakt. In de heenwedstrijd gaven ze thuis een voorsprong van twee doelpunten uit handen, en in het Parc des Princes kwamen ze in de terugmatch niet ver van verlengingen.

Ook vrijdag werkte het plan van Sébastien Pocognoli opnieuw bijzonder goed tegen dat van zijn Spaanse collega. Franse kranten rekenen hem zelfs tot de grote uitblinkers van de avond. Zo kreeg hij onder meer een score van 9/10 bij L'Équipe, waar hij als "triomfantelijk" werd omschreven.

Een masterclass van Sébastien Pocognoli tegen PSG

Bij Footmercato kreeg Pocognoli geen cijfer, maar wel een lovende analyse. "Helder in zijn wedstrijdanalyse, kalm bij het opvangen van blessures bij zijn backs en gedurfd bij het inbrengen van Golovin, die enkele seconden later de tweede treffer voor Monaco maakte, heeft Sébastien Pocognoli alles juist gedaan."

Tijdens de persconferentie schoof Pocognoli de verdiensten door naar zijn spelers, die volgens hem "kalm bleven na een moeilijke periode". "Ze hebben een fantastische prestatie geleverd en enorm hard gewerkt."

"Zo’n prestatie hier neerzetten is opmerkelijk. We komen weer tot op drie punten van de Champions League-plaatsen en moeten nu een sterke reeks neerzetten om onze mindere periode sinds december goed te maken. De groep voelt zich goed, maar we blijven met beide voeten op de grond", glimlachte Pocognoli.

