Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Kenneth Bornauw heeft een dubbele en heel belangrijke taak bij RSC Anderlecht. De CEO moet op zoek naar een sportief directeur en een trainer voor paars-wit.

Bornauw eindverantwoordelijke bij RSC Anderlecht

Het is een opvallende situatie, Kenneth Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij RSC Anderlecht. En zijn opdrachten die op tafel liggen zijn niet mals.

Als CEO is hij eindverantwoordelijke in de zoektocht naar een nieuwe sportieve baas én een nieuwe trainer voor paars-wit. En dat terwijl hij zelf altijd zegt geen voetbalkenner te zijn.

“Ik zou zijn voetbalkennis niet onderschatten”, zegt Peter Smeets, nu voetbalmakelaar, maar in het verleden wel hoofd van de sociale cel bij Anderlecht, aan Het Nieuwsblad. “Kenneth en zijn vrouw zijn tien jaar lang naar hun zoon Sebastiaan komen kijken bij de jeugd van Anderlecht.”

Modelouder van jeugdspeler

Volgens hem zou elke jeugdspeler ouders moeten hebben als Sebastiaan Bornauw. “Discreet. Zeker niet pusherig om Sebastiaan te lanceren en ze stelden vragen om hun zoon beter te maken.”



Smeets is ervan overtuigd dat vader Bornauw heel veel met zijn ogen gestolen heeft. “Kenneth weet door die ervaring precies hoe hoog de lat moet liggen bij Anderlecht. Dat is een enorme meerwaarde”, besluit hij.