Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd
Foto: © photonews

De Belgische jeugdopleidingen blijven internationaal indruk maken, vooral die van RSC Anderlecht, KAA Gent en KRC Genk. Uit cijfers van het CIES Football Observatory blijkt dat enkele jonge spelers van deze clubs dit seizoen opvallen door hun prestaties. 

Vooral enkele middenvelders worden in de statistieken als uitzonderlijk talentvol gezien. Hoewel de beloften van Anderlecht en Genk een wisselvallig seizoen kennen in de Challenger Pro League, weten individuele spelers zich toch te onderscheiden. 

Hou Alexander De Ridder van Anderlecht in het oog

Het CIES Football Observatory maakte lijsten per positie van de tien beste spelers onder de 20 jaar, vergeleken met leeftijdsgenoten in 62 competities buiten de G5. Opvallend is dat er vijf Belgische jeugdspelers in deze lijsten voorkomen, van Jong Gent, Jong Genk en KRC Genk.

Bij RSCA Futures staken Alexander De Ridder, Joshua Nga Kana (op de tweede plaats) en Enzo Sternal er statistisch bovenuit. Hun cijfers tonen aan dat ze in hun rol als middenvelder regelmatig een groot verschil maken en veel rendement halen uit hun speelminuten.

August De Wannemacker ook sterk bezig

Kos Karetsas speelde een sterke rol bij Genk en werd net als August De Wannemacker opgemerkt door het observatorium. De twee spelers laten zien dat ook de Limburgse opleiding van een hoog niveau is.

Bij Jong Gent is Oleksandr Soroka de uitblinker. Zijn prestaties bevestigen dat er ook in de Gentse jeugdopleiding jong talent rondloopt. De cijfers onderstrepen dat België talent blijft afleveren.

Anderlecht
KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

