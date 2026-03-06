Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Heel wat voetballers hebben gereageerd op de officiële aankondiging van het einde van de carrière van Paul-José Mpoku. Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio en Renaud Emond stuurden onder meer een bericht naar de kersvers gestopte speler.

Paul-José Mpoku heeft op Instagram aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière. Heel wat figuren uit de voetbalwereld reageerden op dat nieuws.

"Veel herinneringen als tegenstanders bij de jeugd... Eerlijk, dat was top. Veel succes met wat komt, God Bless", schreef Romelu Lukaku. Ook een andere Rode Duivel, Dodi Lukebakio, stuurde hem een boodschap: "Proficiat met je carrière, broer, en veel courage voor wat volgt, bij de gratie van God."

Berichten van ex-Standard-mannen

Renaud Emond, de voorbije jaren een boegbeeld bij Standard en intussen zelf ook gestopt, sprak de kersverse gepensioneerde toe: "Proficiat met je prachtige carrière, mijn broer." Ook andere ex-Rouches zoals Lucas Noubi, Maxime Lestienne, Noë Dussenne en Arnaud Bodart feliciteerden hem met zijn loopbaan.

De Belgisch-Congolese linksachter van Genk, Joris Kayembe, bedankte hem voor alles en voegde eraan toe dat Mpoku een voorbeeld is voor hem. Kortom: na de aankondiging regent het reacties.


Paul-José Mpoku kwam tijdens zijn carrière uit voor heel wat clubs en leerde zo enorm veel mensen kennen. Hij wil wel actief blijven in de voetbalwereld.

