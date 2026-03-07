🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

Napoli heeft met 2-0 gewonnen van Torino. Het slot van de wedstrijd werd gekenmerkt door de invalbeurt van, jawel, Kevin De Bruyne.

Afgelopen weekend verscheen Romelu Lukaku nog in tranen nadat hij Napoli diep in de extra tijd de overwinning had bezorgd op het veld van Hellas Verona. Terwijl Big Rom vanavond opnieuw op de bank begon, heeft nu ook Kevin De Bruyne het einde van zijn revalidatie bereikt.

Voor het eerst sinds eind oktober zat De Bruyne opnieuw in de selectie. Onder applaus van de tifosi nam hij plaats op de bank. Samen met Lukaku zag hij hoe Napoli sterk begon, met een openingsdoelpunt van Alisson Santos al in de zevende minuut.

De Napolitanen bleven daarna de wedstrijd domineren en konden iets meer dan twintig minuten voor tijd de voorsprong verdubbelen. Daardoor konden beide Rode Duivels in een ideale situatie invallen.

Het duo De Bruyne - Lukaku sluit de wedstrijd af

Zo zagen we De Bruyne voor het eerst weer minuten maken in een officiële wedstrijd. Hij verving de eerste doelpuntenmaker van de avond in het laatste kwartier. Enkele minuten later kwam ook Lukaku het veld op.

🤩 | KDB is back ! 👀🇧🇪 pic.twitter.com/q9m0mKC1Pm



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

Het Stadio Diego Armando Maradona kreeg zo eindelijk het duivelse duo te zien waar het aan het begin van het seizoen zo naar had uitgekeken. Het slot van de wedstrijd verliep wel iets minder zorgeloos dan verwacht, nadat Torino nog de aansluitingstreffer maakte. Toch kon dat het feest niet bederven: Napoli won met 2-1 en komt voorlopig tot op één punt van de tweede plaats van AC Milan.