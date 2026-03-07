"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

KAA Gent speelt dit weekend een cruciale wedstrijd in de strijd om de top 6 tegen KV Mechelen. Rik De Mil gelooft in de kansen van zijn ploeg na een goede trainingsweek.

Terwijl KAA Gent Malinwa leek te gaan inhalen, is het toch KV Mechelen dat zondag in een comfortabele uitgangspositie aan de aftrap verschijnt: met zes punten voorsprong op de tegenstander. Sinds de 0-4-zege op Standard hebben de Buffalo's namelijk slechts één van hun laatste vijf wedstrijden gewonnen.

Rik De Mil verscheen desondanks met een glimlach op de persconferentie: "Ik heb deze week een positieve reactie gezien van de groep. Op training lag de concentratie en de nauwkeurigheid hoger. In de gesprekken hebben de spelers ook grondig aan zelfreflectie gedaan", legt hij uit, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Eendracht om de Champions' Play-offs te halen

Na de 3-0-nederlaag in Genk had Daiki Hashioka aangegeven dat de ploeg "persoonlijkheid miste". De Mil kreeg die uitspraak voorgelegd: "We hebben het daar meermaals over gehad, en tot op zekere hoogte klopt dat. We werken daar elke week aan, maar dat verander je niet van vandaag op morgen. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Sommigen zijn stil, anderen net extraverter".

In zo’n situatie is het klassieke recept bekend: winnen is nog altijd de beste vorm van teambuilding. Zeker omdat KAA Gent zich ook tegenover de supporters moet herpakken. In de twee laatste thuiswedstrijden gingen de Buffalo’s onderuit tegen OHL en tegen Cercle Brugge, twee ploegen die vechten om de playdowns te vermijden.

Lees ook... Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan›

Rik De Mil bedankt de fans omdat ze blijven steunen: "Het is fantastisch dat ze ons nog altijd steunen ondanks onze recente reeks. Het is aan ons om iets terug te doen. En daar is maar één manier voor: vechten vanaf de eerste seconde en natuurlijk winnen".