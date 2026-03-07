Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp liet vrijdag een belangrijke kans liggen in de strijd om Play-off 1. Op het veld van RAAL La Louvière bleef The Great Old steken op een teleurstellende 0-0. Coach Joseph Oosting spaarde zijn ploeg na afloop niet.

Vrijdagavond heeft Antwerp 0-0-gelijkgespeeld op het veld van RAAL La Louvière. Veel was er niet te zien aan de wedstrijd in de Easi Arena. The Great Old koos opnieuw voor een bijzonder defensieve aanpak.

Afgelopen weekend deden ze dat ook tegen STVV, waar het lukte. Tegen RAAL is dat uiteraard een ander verhaal. "We waren niet bij machte om op meer aanspraak te maken", vertelde trainer Joseph Oosting bij Het Laatste Nieuws.

"Aan de bal was het onvoldoende en defensief stonden we soms té laag", steekt hij de hand in eigen boezem. "Terwijl we van een laag blok naar hoge druk wilden gaan. Dat bleek lastig."

Oosting is streng na puntenverlies

"In de omschakeling hadden we wel drie mogelijkheden. Als je bij de top zes wil horen, moet je die afmaken. Onze doelman hield ons vervolgens recht", gaat de Nederlandse T1 van Antwerp verder. Na de overdreven defensieve presentatie op La Louvière lijkt een PO1-ticket niet meer realistisch.

"Toen ik hier arriveerde, zetten we een sterke reeks neer. Met fris, vrolijk voetbal. Maar intussen blijkt dat veel teams in de competitie gelijkwaardig zijn. Wij moeten een bepaald niveau halen om te kunnen winnen. Vandaag konden bepaalde spelers zich tonen, maar ze zijn daar niet in geslaagd. We presteren te wisselvallig. Dat je vandaag je mogelijkheden niet afwerkt, maakt dat je niet top zes-waardig bent", besluit Oosting.