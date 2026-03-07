Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

De reguliere fase van de Jupiler Pro League loopt op zijn einde. Het is uitkijken wie er allemaal nog een plekje in de top zes weet te bemachtigen.

Winnen is Play-off 1 voor KV Mechelen

Zondagmiddag spelen KAA Gent en KV Mechelen tegen elkaar. Als Malinwa wint, dan is de ploeg van trainer Fred Vanderbiest zeker van een plekje in de Champions’ Play-offs.

“Er hangt play-off 1-koorts in de club. Een positieve stress. We willen er absoluut bij zijn, hé. De fans wachten er ook al zo lang op. We moeten ons niet wegsteken en mogen ambitieus zijn”, zegt sportief directeur Tom Caluwé aan Het Laatste Nieuws.

Goal van Benito Raman

Die goede uitgangspositie heeft KV Mechelen te danken aan het doelpunt van vorige zaterdag van Benito Raman tegen Zulte Waregem. Het zorgde voor een ongelofelijke ontlading.

“Dat was het strafste moment dat ik hier heb meegemaakt in een ‘normale’ competitiematch”, aldus Caluwé. “Toen ‘Beni’ de ruimte kreeg om te trappen, voelde ik meteen dat hij zou scoren.”

Zelfs Caluwé sprong recht, ook al had hij nog last van een kleine operatie. En de vreugde was niet alleen bij hem groot, als de sportieve baas rond zich keek.



“Ik zag naast mij zelfs mensen van de club een traan laten - ik ga geen namen noemen. Dat toont wat het betekent”, besluit Caluwé.