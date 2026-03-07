Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Jérémy Taravel heeft als interimcoach 7 op 9 gepakt met Anderlecht. Het is uitkijken of hij nog lang deze rol bij paars-wit kan vervullen.

Anderlecht pakt 7 op 9

Dertien doelpunten heeft RSC Anderlecht gescoord in amper vier matchen. Het concept van Jérémy Taravel slaat duidelijk aan, zo beseft ook Adriano Bertaccini.

“Jérémy Taravel is op dit moment de beste oplossing voor deze ploeg. Hij vond iets wat aanslaat: het spelsysteem met Toto Hazard als valse 9, maar ook zijn goeie band met de spelers helpt”, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Taravel zorgt voor het nodige plezier op training. “Ik zeg niet dat het voorheen saai was, maar nu dagen de spelers elkaar meer uit. Het is fun. Als er oefeningen zijn op afwerkingen bij de spitsen, dan moeten de verliezers de schoenen van de winnaars kuisen.”

Werkt concept Taravel op lange termijn?

Het is afwachten of Taravel trainer blijft bij Anderlecht. “Waarom niet? We moeten wel zien of zijn aanpak op de lange termijn werkt. Er zijn amicale banden en iedereen gaat voor hem door het vuur. Er is ook niemand die hem coach noemt. Iedereen zegt Jerem of Tara.”

Toch staat Taravel volgens Bertaccini wel degelijk boven de groep als dat nodig is. Dan schiet hij uit zijn sloffen en laat hij duidelijk merken dat er iets niet loopt zoals hij het graag wil zien.