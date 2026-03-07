"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

KRC Genk deed vorige week een goede zaak voor de Champions' Play-offs. De ploeg van Nicky Hayen heeft het nu zelf helemaal in handen.

Defensieve voorzichtigheid bij KRC Genk

De prestaties van KRC Genk gaan in stijgende lijn, zo stelt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad. “Ze lieten nog een steek vallen tegen Standard, maar maakten dat goed tegen KAA Gent”, vertelt de analist.

Er is ook een duidelijke stijlbreuk met zijn voorganger Thorsten Fink. “Wat me opvalt: sinds de komst van Hayen zit er wat meer voorzichtigheid in. Er blijven vaker drie verdedigers achter en daardoor wordt er ook voorzichtiger, maar beter gevoetbald.”

Het niveau van Genk is dan ook goed te noemen, aldus Van Der Elst en volgens hem mogen ze dan ook hopen op Play-off 1, zeker nu ze alles nog in eigen handen hebben. Al is het programma ook bijzonder zwaar.

Winnen op Union SG

“Een evidentie wordt het zeker niet, maar ik geloof wel dat het kan. Het begin onder Hayen was moeilijk met die 1 op 9, maar daarna kreeg hij de ploeg wel op de rails. Ik durf wel stellen dat de balans onder Hayen momenteel positief is”, besluit hij.

Veel marge is er echter niet. Vooral gaan winnen op Union SG lijkt een zo goed als onmogelijke opdracht. “Als ze daar een punt - of wie weet drie - pakken, zetten ze wel een grote stap”, besluit Van Der Elst.