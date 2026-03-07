Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat dé klassieker van het Belgische voetbal op het programma: Club Brugge ontvangt Anderlecht voor de 28e speeldag van het reguliere seizoen. De reguliere fase loopt bijna op zijn einde, nog drie wedstrijden te gaan voor de play-offs. 

Club Brugge is al zeker van deelname, terwijl Anderlecht met één voet bijna in Play-offs 1 staat. Het echte belang van de match ligt echter in de historische rivaliteit tussen de twee clubs.

De statistieken over de afgelopen 25 seizoenen tonen een opmerkelijke gelijkheid. In 84 onderlinge duels delen de clubs de zeges exact: 29 voor Brugge, 29 voor Anderlecht en 26 keer gelijk. Ook het aantal gescoorde goals is identiek: 115 voor beide teams. 

Over 25 jaar gezien staan Anderlecht en Club Brugge in alle statistieken... gelijk

Kijkend naar de tien laatste confrontaties, heeft Club Brugge echter een duidelijk voordeel. Ze wonnen zeven keer, speelden één keer gelijk en verloren slechts twee keer. Anderlecht kan zich vastklampen aan de heenwedstrijd, waarin Brandon Mechele een eigen goal maakte en de Brusselaars met 1-0 zegevierden.

Een overwinning op Jan Breydelstadion is echter geen sinecure. De laatste keer dat Anderlecht daar won, was in het seizoen 2023/24 onder Brian Riemer. Destijds zaten Luis Vazquez en Nilson Angulo op de bank, maar beiden kwamen in het tweede deel van de match in en scoorden respectievelijk de 1-0 en 2-1. 

Lees ook... Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"
Ondanks enkele mindere momenten toont Anderlecht onder Taravel een hernieuwd scorend vermogen. In de laatste vier matchen scoorden de Brusselaars 13 goals, met Thorgan Hazard als uitblinker. Hazard scoorde vijf keer in twee wedstrijden en staat nu aan kop in het topscorersklassement met elf doelpunten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

19:00
Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

17:30
Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

17:00
4
LIVE: Charleroi uitdrukkelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Dender Live

LIVE: Charleroi uitdrukkelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Dender

19:45
Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
2
"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

19:30
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

16:00
Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

18:02
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

18:00
Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

15:30
1
Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

16:30
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

15:00
Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

12:00
6
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
1
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
5
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
5
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
2
Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

13:15
Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15
Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

11:45
Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

12:30
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
12
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
7
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
6
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1
Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

09:00
Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

08:20
Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:00
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies Nelvafrel Nelvafrel over Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank" Ratko Svilar Ratko Svilar over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over La Louvière - Antwerp: 0-0 Paa'ke Paa'ke over OH Leuven - Westerlo: 0-1 GOTT GOTT over Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel dbr1609 dbr1609 over FCV Dender EH - Charleroi: 2-1 Jacques1963. Jacques1963. over Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren" TIGERMANIA TIGERMANIA over Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien" Joe Joe over Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved