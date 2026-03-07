Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Zondag staat dé klassieker van het Belgische voetbal op het programma: Club Brugge ontvangt Anderlecht voor de 28e speeldag van het reguliere seizoen. De reguliere fase loopt bijna op zijn einde, nog drie wedstrijden te gaan voor de play-offs.

Club Brugge is al zeker van deelname, terwijl Anderlecht met één voet bijna in Play-offs 1 staat. Het echte belang van de match ligt echter in de historische rivaliteit tussen de twee clubs.

De statistieken over de afgelopen 25 seizoenen tonen een opmerkelijke gelijkheid. In 84 onderlinge duels delen de clubs de zeges exact: 29 voor Brugge, 29 voor Anderlecht en 26 keer gelijk. Ook het aantal gescoorde goals is identiek: 115 voor beide teams.

Over 25 jaar gezien staan Anderlecht en Club Brugge in alle statistieken... gelijk

Kijkend naar de tien laatste confrontaties, heeft Club Brugge echter een duidelijk voordeel. Ze wonnen zeven keer, speelden één keer gelijk en verloren slechts twee keer. Anderlecht kan zich vastklampen aan de heenwedstrijd, waarin Brandon Mechele een eigen goal maakte en de Brusselaars met 1-0 zegevierden.

Een overwinning op Jan Breydelstadion is echter geen sinecure. De laatste keer dat Anderlecht daar won, was in het seizoen 2023/24 onder Brian Riemer. Destijds zaten Luis Vazquez en Nilson Angulo op de bank, maar beiden kwamen in het tweede deel van de match in en scoorden respectievelijk de 1-0 en 2-1.

Ondanks enkele mindere momenten toont Anderlecht onder Taravel een hernieuwd scorend vermogen. In de laatste vier matchen scoorden de Brusselaars 13 goals, met Thorgan Hazard als uitblinker. Hazard scoorde vijf keer in twee wedstrijden en staat nu aan kop in het topscorersklassement met elf doelpunten.