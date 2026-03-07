Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is
Voor Anderlecht staat zondag een cruciale test tegen Club Brugge op het programma. Adriano Bertaccini wil daarin belangrijk zijn, maar wil eerst en vooral ook nog iets opklaren over zijn mentaliteit.

Bertaccini loopt bij wissels meestal nog nukkig of lastig naar de kant. “Lastig? Neen. Cvetkovic speelde in mijn plaats, was sterk en scoorde. Ik zaag bij een wissel vooral op mezelf, niet op de coach", vertelt Bertaccini in Het Nieuwsblad.

De aanvaller haalt een incident tegen La Louvière aan: “Na mijn vervanging registreerde de camera hoe ik zogezegd boos naar binnen liep, maar ik ging gewoon wat kledij halen. Vier minuten later was ik alweer in de dug-out na een high five met iedereen. Dat wordt dan niet getoond.”

Bertaccini benadrukt dat zijn gedrag soms niet altijd voorbeeldig oogt, maar dat het volgens hem bij zijn karakter hoort: “De coach verkiest zulke karakters boven jongens die geen woord zeggen. Ik ben eerlijk in hoe ik voel en reageer, ook bij wissels.”

Christos Tzolis is de beste speler van België volgens Bertaccini

De spits kijkt ook vooruit naar de topper in Brugge. “Zo’n match is altijd intens. Vorig seizoen verloor ik daar met Sint-Truiden 7-0 tegen Club, vier goals van Christos Tzolis. Hij is voor mij dé beste speler in België. Elke dribbel en pass kan gevaarlijk zijn", aldus Bertaccini.

Bertaccini heeft respect voor de manier waarop Club zijn middenveld controleert. “Toen we thuis met 1-0 wonnen, hield Cat Vanaken constant in toom. Hij volgde hem tot aan het toilet. We moeten weer zo scherp zijn, al zal Brugge dit keer tactisch anders spelen.”

Lees ook... Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Ondanks zijn competitieve aard en het gedreven gedrag bij wissels, blijft Bertaccini gefocust op de doelen van Anderlecht. “De beker winnen en meedraaien in de Play-offs. Wie weet zetten we een reeks neer zoals Union vorig jaar in de Champions’ Play-offs. Een grote club sterft nooit. Ik wil er alles voor geven en hoop ooit tussen de legendes te staan.”

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

