Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Patro Eisden Maasmechelen trekt zaterdag naar RSCA Futures voor een nieuw duel tegen een belofteploeg. Na een 4 op 9 tegen Jong Genk, Club NXT en Jong Gent weet de Limburgse club dat het opnieuw geen eenvoudige opdracht wordt.

Trainer Stijn Stijnen relativeert die recente puntenoogst echter. “Wij hebben een budget van 2,3 miljoen euro, terwijl de drie belofteploegen samen rond de 24 miljoen zitten. Als ik dat verschil bekijk, mogen we best tevreden zijn met die 4 op 9", klinkt het in HBvL.

De coach blijft daarom nuchter over de ambities van zijn ploeg. “We moeten bescheiden en realistisch blijven en genieten van wat we meemaken. Met het dertiende budget van de reeks mogen we tevreden zijn met elke plaats die we hoger eindigen.”

Stijn Stijnen ziet enorm budgetverschil met beloftenploegen

Toch lonken de Promotion Play-offs nadrukkelijk. Patro begint met nog zes wedstrijden te spelen aan de slotfase van het seizoen met een voorsprong van zeven punten op nummer zeven KAS Eupen, al heeft die ploeg wel een match minder gespeeld.

Verdedigend liep het de laatste weken niet altijd vlekkeloos, met twaalf tegengoals in vier wedstrijden. Maar ook daar wil Stijnen niet te zwaar aan tillen. “Tegengoals zijn altijd vermijdbaar, of dat nu door individuele fouten komt of omdat je als team wordt uitgespeeld.”

Lees ook... Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen›

De trainer kijkt daarom liever naar de positieve cijfers. “Ik onthoud vooral dat we dit seizoen al acht keer de nul hebben gehouden. Dat toont dat we als ploeg ook defensief sterk kunnen zijn.”