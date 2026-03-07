Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden Maasmechelen trekt zaterdag naar RSCA Futures voor een nieuw duel tegen een belofteploeg. Na een 4 op 9 tegen Jong Genk, Club NXT en Jong Gent weet de Limburgse club dat het opnieuw geen eenvoudige opdracht wordt.

Trainer Stijn Stijnen relativeert die recente puntenoogst echter. “Wij hebben een budget van 2,3 miljoen euro, terwijl de drie belofteploegen samen rond de 24 miljoen zitten. Als ik dat verschil bekijk, mogen we best tevreden zijn met die 4 op 9", klinkt het in HBvL.

De coach blijft daarom nuchter over de ambities van zijn ploeg. “We moeten bescheiden en realistisch blijven en genieten van wat we meemaken. Met het dertiende budget van de reeks mogen we tevreden zijn met elke plaats die we hoger eindigen.”

Stijn Stijnen ziet enorm budgetverschil met beloftenploegen

Toch lonken de Promotion Play-offs nadrukkelijk. Patro begint met nog zes wedstrijden te spelen aan de slotfase van het seizoen met een voorsprong van zeven punten op nummer zeven KAS Eupen, al heeft die ploeg wel een match minder gespeeld.

Verdedigend liep het de laatste weken niet altijd vlekkeloos, met twaalf tegengoals in vier wedstrijden. Maar ook daar wil Stijnen niet te zwaar aan tillen. “Tegengoals zijn altijd vermijdbaar, of dat nu door individuele fouten komt of omdat je als team wordt uitgespeeld.”

Lees ook... Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen
De trainer kijkt daarom liever naar de positieve cijfers. “Ik onthoud vooral dat we dit seizoen al acht keer de nul hebben gehouden. Dat toont dat we als ploeg ook defensief sterk kunnen zijn.” 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg RSCA Futures - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
1
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
1
Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

12:30
Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

12:00
3
Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

11:45
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
7
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
5
Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

09:00
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1
Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

08:20
Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:00
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

07:20
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
1
Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

06:30
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

23:30
1
Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

22:41
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
5
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
6
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
1
Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
16

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 28
Eupen Eupen 4-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd De Groene Ridder. De Groene Ridder. over La Louvière - Antwerp: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan André Coenen André Coenen over Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht? JVD002 JVD002 over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies Vital Verheyen Vital Verheyen over Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten" Timmy89 Timmy89 over "Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved