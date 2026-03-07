"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

OH Leuven ging in eigen huis met 0-1 de boot in tegen Westerlo. Een owngoal besliste over de partij.

Owngoal schenkt Westerlo de zege

Al na vier minuten kwamen de bezoekers op voorsprong na een owngoal van OH Leuven. Een cadeautje dat Westerlo met beide handen aanvaardde.

Zo hield de ploeg van trainer Issame Charaï voor de tiende keer de nul en was het ondertussen ook de derde overwinning in vier wedstrijden.

Goede match van OHL, maar geen punten

Bij Felice Mazzu, de coach van OH Leuven, heerste een totaal ander gevoel. “Zolang het mathematisch kan, moeten we blijven geloven en blijven gaan”, reageerde hij bij Sporza.

Buiten het resultaat kon Mazzu naar eigen zeggen tevreden zijn. “Ik ben vooral triest voor mijn spelers: door een gebrek aan efficiëntie verliezen we deze match, want voor de rest was het goed.”

Zijn team speelde bijna de hele wedstrijd in de zone van Westerlo, maar uiteindelijk leverde dat geen enkel punt op voor de thuisploeg.