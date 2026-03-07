Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"
Voor KV Mechelen was het doelpunt van Benito Raman (31) tegen Zulte Waregem een cruciale stap richting de Champions' Play-offs. Voor de aanvaller zelf was het vooral een moment van opluchting na de zware maanden die hij beleefde.

Eind oktober kreeg Raman een zware klap te verwerken: zijn vader overleed aan een hartaanval, een dag voor de wedstrijd tegen OH Leuven. “Een dag later zat ik gewoon in de wedstrijdkern", vertelt hij in GvA. Tegelijk worstelde hij met een peesblessure die trainen bijna onmogelijk maakte.

“Op dat moment kon ik zelfs niet zonder pijn in de auto zitten. Wandelen, fietsen, lopen… niets ging", herinnert Raman zich. “Ik dacht op een bepaald moment: is het dit allemaal wel waard?” Vandaag voelt hij zich gelukkig beter. “Ik ben er zo goed als door", zegt hij.

Over zijn beslissende goal van afgelopen weekend blijft hij emotioneel: “Alles komt er gewoon uit. Ik zag iedereen op me afkomen en besefte toen pas wat het allemaal betekende.” Raman kijkt de goal meerdere keren per dag terug, tot lichte ergernis van zijn vrouw. “Maar dat doe ik altijd met wedstrijden.”

Benito Raman heeft zich even afgevraagd of het het nog wel waard was

De emotionele lading van het doelpunt hangt nauw samen met de moeilijke periode die hij doormaakte. “Het was een samenkomst van veel zaken: de blessure, weinig spelen, maar ook privézaken", zegt Raman. Het overlijden van zijn vader woog zwaar, maar hij koos ervoor door te zetten. “Door thuis te zitten komt mijn papa niet terug. Het was moeilijk fysiek en mentaal, maar ik dacht dat hij het ook niet anders zou willen.”


De steun van de club en teamgenoten heeft hem geholpen. “De coach zei dat we die match ‘voor Benito’ zouden spelen. Dat voelde goed", zegt Raman. “Ik denk dat hij trots op mij zou zijn. Dat idee helpt me vooruit te kijken.”

Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (08/03).

Jupiler Pro League
KAA Gent
KV Mechelen
Benito Raman

