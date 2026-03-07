Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert
Foto: © photonews

Union SG en KRC Genk nemen het zaterdag tegen elkaar op in een belangrijke topper. Terwijl Union wat aan scherpte lijkt te verliezen, wil Genk zijn plaats in de top zes verstevigen. Maar de Limburgers moeten het wel zonder hun kapitein doen.

Zaterdagavond staat er met Union SG - KRC Genk een echte topper op het programma. De nummer één uit het klassement zit in een iets mindere periode, terwijl de Limburgers hun plaats in de top zes willen verstevigen.

Nicky Hayen zit wel met een heel lastig probleem: zijn kapitein, Bryan Heynen, pakte afgelopen weekend zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor is hij geschorst voor de wedstrijd op het veld van de regerende kampioen.

Boskamp ziet problemen voor Genk én Union

Genk kan met oog op PO1 maar beter winnen, al is Johan Boskamp er niet gerust in. "Zonder Bryan Heynen zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Hij is meer dan ooit de gangmaker van dit Genk."

Maar ook de Brusselaars krijgen een waarschuwing. "Al is Union ook niet meer de ploeg die ze twee maanden geleden nog waren. De frisheid is er wat uit en sinds de blessure van Promise David hebben ze niemand meer die de bal voorin kan bijhouden."

Lees ook... Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog
"Dan heb je ook niets meer aan al die lopende mensen. Hubert gaat daar echt iets op moeten verzinnen. Misschien moet ie Burgess of die Sykes maar eens in de spits droppen. Die zijn ook groot, breed en sterk", aldus Boskamp.

Volg Union SG - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 16:00 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

