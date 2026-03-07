Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan
Foto: © photonews

Silvio Proto is opnieuw actief bij Anderlecht. De voormalige doelman maakt sinds kort deel uit van de staf van Jérémy Taravel en wil mee bouwen aan een duidelijke opleiding voor jonge keepers. Zijn ambitie is daarbij bijzonder groot.

Silvio Proto voegde zich onlangs bij de staf van interim-coach Jérémy Taravel. De voormalige keeper is 'goalkeeper coördinator' bij Anderlecht. Sinds de bekerwedstrijd tegen Antwerp zit hij ook op de bank.

Hij heeft een duidelijke opdracht bij de Brusselaars. "Een langetermijnmethodologie op poten zetten, grote talenten individueel begeleiden en een duidelijke tijdlijn creëren om de evolutie van elke jongere minutieus op te volgen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Proto wil doelmannenopleiding van Anderlecht opnieuw aan de top brengen

Daar wordt nu al serieus werk van gemaakt. "Het stopt niet bij Mattis Seghers (17), er is ook nog een Kamiel Timmermans (16) en anderen. Maar we kijken ook uit naar extra talent."

In België wordt Racing Genk als dé doelmannenfabriek gezien. Thibaut Courtois, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, ... Het lijstje gaat verder. Silvio Proto heeft er weinig bang van. Of ze het zo goed willen kunnen doen als de Limburgers?


"We willen ze zelfs voorbijsteken", zegt Proto vastberaden. "Het moet een droom zijn voor jonge doelmannen om voor Anderlecht te mogen spelen." Als het van Proto afhangt, moet Anderlecht op termijn opnieuw dé referentie worden voor jonge doelmannen in België.

