🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

Club Brugge heeft in eigen huis punten laten liggen tegen Anderlecht. Blauw-zwart kwam twee keer op achterstand en moest tevreden zijn met een punt.

Kort voor rust en kort na de rust kwam Anderlecht op voorsprong tegen Club Brugge, met een doelpunt op de tegenaanval. Club kon wel gelijk maken, het tweede doelpunt viel wel maar vijf minuten voor tijd.

Anderlecht scoort twee keer op tegenaanval

"We begonnen goed aan de wedstrijd en maakten we het Anderlecht heel moeilijk", zei Ivan Leko op zijn persconferentie. "Vooral de eerste dertig minuten vond ik ons goed spelen. Maar dan hadden we wel moeten scoren en dat hebben we niet gedaan."

"Toen Anderlecht kon scoren op de tegenaanval, kregen ze ook het zelfvertrouwen dat er hier iets te rapen viel voor hen. Gelukkig konden we de 1-1 maken, maar net na de rust Anderlecht opnieuw profiteren op de tegenaanval van een fout van ons."

Leko niet tevreden over tweede helft

"In de tweede helft miste ik vooral intensiteit en power van mijn spelers. Maar het is ook niet gemakkelijk om kansen te creëren als de tegenstander met negen of tien spelers dicht bij de zestien staat."

Lees ook... Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"›

"Het positieve is wel dat we ook een tweede keer de gelijkmaker konden maken en nog doorduwden om zelfs de wedstrijd nog te winnen. Toch is dit een ontgoocheling, omdat we meer wilden. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hadden wel goede momenten."