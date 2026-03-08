Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Club Brugge raakte vanmiddag niet voorbij RSC Anderlecht. Het werd 2-2 in Jan Breydel, in een wedstrijd waarin Colin Coosemans en Nicolo Tresoldi een hoofdrol speelden. Die eerste was achteraf onder de indruk van de spits en ook Ivan Leko strooide met lof.

Anderlecht kwam in de eerste helft op voorsprong via Nathan De Cat. De jongeling trapte mooi binnen. Tresoldi maakte echter al snel gelijk: 1-1 bij de pauze. Ook na de rust kregen we twee doelpunten te zien.

Tristan Degreef zette paars-wit opnieuw op voorsprong, maar opnieuw zorgde Tresoldi voor de 2-2. Als een echte spits tikte hij via de lat binnen. Club wilde meer, maar stuitte in het absolute slot op een uitstekende Colin Coosemans.

Tresoldi is een killer in de box

De Anderlecht-doelman had achteraf lof in huis voor Tresoldi. "Het is echt een topper, heel compleet", klonk het bij Sporza. "Het is een killer in de box, goed met beide voeten én een werkpaard ... Ja, een heel goede speler." Ook Club-coach Ivan Leko was lyrisch op zijn persconferentie.

"Kijk, hij is ook een completere speler geworden sinds mijn komst hier", wordt de Kroaat geciteerd door datzelfde Sporza. "Hij is goed aan de bal wanneer hij inzakt, kan het middenveld verbinden met de aanval en drukt ook goed in de pressing - iets wat vroeger zogezegd niet in zijn aard lag."

"Dat gekoppeld aan zijn neus voor doelpunten ... Hij creëert nu echt zijn eigen geluk. Grote inzet, groot succes. Kleine inzet, klein succes."