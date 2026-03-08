Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

STVV trekt met vertrouwen naar KRC Genk. De Limburgers wonnen zondagavond met 2-1 van Cercle Brugge en komen zo weer op gelijke hoogte met Club Brugge.

STVV heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. De Truienaars beleefden niet hun makkelijkste wedstrijd maar bleven hun kwaliteiten en lef tonen. Dat leverde hen uiteindelijk ook de drie punten op.

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden", vertelde Robert-Jan Vanwesemael na afloop van de partij. "Ze staan volgens mij ook veel te laag voor de kwaliteiten die ze hebben."

STVV boekt verdiende overwinning volgens Vanwesemael

"We moesten veel intensiteit aan de dag brengen en dat hebben we vanaf minuut één ook gedaan. We hebben veel voetballende kwaliteiten, dus als de details goed zitten dan weten we dat het goed komt", gaat de flankverdediger verder.

Het spelbeeld was volledig verschillend met dat van afgelopen weekend. Cercle probeerde goed mee te voetballen en zette met momenten ook echt hoog druk. "We hadden er wel op gerekend dat ze niet zo fel achteruit zouden kruipen zoals Antwerp."

Lees ook... 🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege›

"We wisten waar de ruimtes gingen liggen en die hebben we goed bespeeld. Daar hebben ze zich wel aan aangepast na de rust", aldus Vanwesemael. Hij zag tien minuten voor tijd ook hoe de 25-jarige Kaito Matsuzawa het winnende doelpunt scoorde. "Matsuzawa kwam twee weken op rij heel goed ingevallen, we zijn hem ook dankbaar. Hij heeft veel kwaliteiten. Dit is alleen maar goed voor het vertrouwen van het team."