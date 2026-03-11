Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België'

Lucas Biglia bereidt de volgende stap in zijn carrière voor. De voormalige assistent-trainer van Anderlecht voert gesprekken met meerdere clubs en sluit daarbij een terugkeer naar België niet uit. Toch wel een verrassende carrièremove.

Lucas Biglia houdt onze competitie nog altijd heel aandachtig in de gaten. Nadat hij Anderlecht - uit solidariteit met Besnik Hasi na diens ontslag - verliet, doet de Argentijn nu ervaring op als jeugdcoach bij Atalanta Bergamo.

Keert Lucas Biglia sneller dan verwacht terug naar België?

De voormalige middenvelder luistert naar wat de markt te bieden heeft. De Argentijn sluit geen enkele deur voor het vervolg van zijn carrière en er liggen verschillende opties op tafel. Dat heeft hij zelf ook laten weten.

"Ik ben in gesprek met twee Argentijnse clubs. Een terugkeer naar Zuid-Amerika is niet uitgesloten, maar ik heb ook een onderhoud met een Italiaanse club uit de Serie B. En ik sta helemaal open voor een terugkeer naar België", gaf hij toe.

Taravel levert goed werk bij Anderlecht volgens Biglia

Ondanks zijn vertrek blijft Biglia het nieuws rond Anderlecht van dichtbij volgen. Sinds de wissel op de bank neemt Jérémy Taravel voorlopig over en de resultaten zijn best bemoedigend. Daar had Biglia ook wat over te zeggen bij La Dernière Heure.



"Ik ben blij voor de spelers. Ik wist dat de kern potentieel had en ze verdienen dit. De kloof met Union Saint-Gilloise en Club Brugge is groot, maar ze kunnen wel de strijd aangaan met Sint-Truiden voor het podium", besloot hij.