Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

De Democratische Republiek Congo heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de intercontinentale play-off om zich te plaatsen voor het WK 2026. Daarin opnieuw Matthieu Epolo, net als Joris Kayembe, Noah Sadiki en nog andere bekende gezichten uit onze Pro League.

Eind maart heeft DR Congo een afspraak met de geschiedenis. Dan neemt het land het in de finale van de intercontinentale barrage op tegen de winnaar van het duel tussen Nieuw-Calédonie en Jamaica, in de hoop zich te plaatsen voor een tweede WK-eindronde, de eerste sinds 1974.

Een ideale loting voor de Leopards, die op 31 maart in Mexico als favoriet zullen starten om de 10e Afrikaanse natie te worden die zich plaatst voor dit Noord-Amerikaanse WK, wat een record zou zijn. Deze woensdag maakte bondscoach Sébastien Desabre zijn selectie bekend.

Zoals gewoonlijk staan daarin heel wat bekende gezichten uit onze competitie, te beginnen met Standard-doelman Matthieu Epolo en Genk-linksachter Joris Kayembe. Zij waren er eerder ook al bij.

Een tiental spelers met een verleden in de Pro League

Achterin zitten ook Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Rocky Bushiri (ex-Oostende, Eupen) en Dylan Batubinsika (ex-Antwerp). Hun nationale kern kleurt op die manier bijzonder Belgisch.

Op het middenveld namen als Noah Sadiki (ex-Anderlecht, Union), Edo Kayembe (ex-Anderlecht, Eupen) en Ngal'ayel Mukau (ex-Zulte Waregem, Mechelen), en in de aanval de voormalige Genk-speler Théo Bongonda. Opvallend: de afwezigheid van Anderlecht-speler Mario Stroeykens, al is hij nog niet heel lang terug uit blessure.



