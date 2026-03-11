De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

SK Beveren staat op een zucht van de titel in de Challenger Pro League. Tegen RWDM kan de leider woensdagavond het droomseizoen bekronen met het kampioenschap.

SK Beveren is aan een waanzinnig seizoen bezig. De Waaslanders verloren dit seizoen nog geen enkele keer en staan met een straatlengte voorsprong op de eerste plaats in de Challenger Pro League.

Een tijdje geleden mocht de champagne een eerste keer ontkurkt worden, toen de promotie werd veilig gesteld. Woensdagavond kan er nog een feestje volgen.

SK Beveren kan tegen RWDM kampioen worden in de Challenger Pro League

Als Beveren in eigen huis wint van RWDM, kroont de club zich tot kampioen van de CPL. De kloof met KV Kortrijk valt dan niet meer te dichten voor de Kerels. Het verschil bedraagt nu 17 punten.

Als SKB de punten deelt met de Brusselaars, wordt het feest uitgesteld. In de praktijk kan het echter bijna niet meer mislopen. Dan moeten de Waaslanders al 0 op 15 pakken en KVK 15 op 15.

Woensdag krijgen we dus de eerste, en misschien ook laatste, titelmatch van het seizoen te zien in de Challenger Pro League. Zal Bob Peeters de fans opnieuw kunnen verblijden met een koprol?