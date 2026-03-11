De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

SK Beveren staat op een zucht van de titel in de Challenger Pro League. Tegen RWDM kan de leider woensdagavond het droomseizoen bekronen met het kampioenschap.

SK Beveren is aan een waanzinnig seizoen bezig. De Waaslanders verloren dit seizoen nog geen enkele keer en staan met een straatlengte voorsprong op de eerste plaats in de Challenger Pro League.

Een tijdje geleden mocht de champagne een eerste keer ontkurkt worden, toen de promotie werd veilig gesteld. Woensdagavond kan er nog een feestje volgen.

SK Beveren kan tegen RWDM kampioen worden in de Challenger Pro League

Als Beveren in eigen huis wint van RWDM, kroont de club zich tot kampioen van de CPL. De kloof met KV Kortrijk valt dan niet meer te dichten voor de Kerels. Het verschil bedraagt nu 17 punten.

Als SKB de punten deelt met de Brusselaars, wordt het feest uitgesteld. In de praktijk kan het echter bijna niet meer mislopen. Dan moeten de Waaslanders al 0 op 15 pakken en KVK 15 op 15. 

Lees ook... SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"
Woensdag krijgen we dus de eerste, en misschien ook laatste, titelmatch van het seizoen te zien in de Challenger Pro League. Zal Bob Peeters de fans opnieuw kunnen verblijden met een koprol?

Volg SK Beveren - RWDM Brussels live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

2e klasse

 Speeldag 29
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 Luik FC Luik FC
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 20:00 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 12/03 KSC Lokeren KSC Lokeren

