Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels
De Rode Duivels bereiden zich voor op twee oefenwedstrijden in de Verenigde Staten. Genk-verdediger Matte Smets zit in de voorselectie van bondscoach Rudi Garcia.

Binnen enkele maanden gaat het Wereldkampioenschap voetbal van start in Noord-Amerika. In aanloop naar het WK spelen de Rode Duivels nog twee oefenwedstrijden in de VS. Eind maart nemen ze het op tegen de VS zelf en Mexico.

Eerst speelt België in Atlanta tegen de Verenigde Staten. Enkele dagen later volgt de clash met Mexico in Chicago. Bondscoach Rudi Garcia heeft ondertussen een voorselectie gemaakt voor deze twee oefenduels.

Matte Smets in voorselectie van Rudi Garcia

Volgens Het Laatste Nieuws zit Genk-verdediger Matte Smets daar bij. "Dat klopt, ja", bevestigde hij ook meteen aan de krant. "De bondscoach volgt onze matchen."

Rudi Garcia zal ongetwijfeld ook nog andere JPL-spelers in zijn voorselectie hebben opgenomen. Smets moet nu hopen dat hij zich opnieuw kan bewijzen bij de nationale ploeg.

"Het is nu aan mij om mijn niveau te blijven aanhouden en consistent te blijven. Ik hoop dat ik de uiteindelijke selectie haal. Freiburg is wat dat betreft een belangrijke match om me te laten zien", aldus de verdediger.

Volg KRC Genk - Freiburg live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (12/03).

