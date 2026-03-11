SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"

Als SK Beveren vandaag wint van RWDM, dan is het kampioen in de Challenger Pro League. Een titelfeest in eigen huis, daar zijn ze helemaal klaar voor.

Titelmatch SK Beveren

SK Beveren heeft een fenomenaal seizoen achter de rug. Het is al eventjes zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League, maar uiteraard willen ze ook de titel erbij.

Dat kan vanavond prijs zijn, maar dan moet wel gewonnen worden van RWDM. “Het stadion is volledig uitverkocht. Het zal een speciale wedstrijd worden”, zegt trainer Marink Reedijk aan het Nieuwsblad.

De druk is groot, maar de ploeg wil de kers op de taart zetten. “Het zou niet mogen mislukken. Als wij ons niveau halen, moet het lukken. Echt waar, het is niet normaal wat we aan het doen zijn.”

Ongeslagen blijven

De ploeg is helemaal voorbereid, maar je weet natuurlijk nooit. Want laat nu RWDM precies de laatste ploeg zijn waarvan Beveren verloor. “Ja, het is en blijft voetbal. Er zitten elk weekend wel verrassende uitslagen tussen.”

De droom leeft vooral om het seizoen ongeslagen af te werken. “Hoe vaak kan je dit in je leven meemaken?”, besluit Reedijk. “Het is nog niet tastbaar, maar het speelt wel in de hoofden. Stel dat we het halen en we komen hier over twintig jaar terug, dan zal iedereen eraan herinnerd worden.”