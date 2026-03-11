De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond. Steve Colpaert is (voorlopig) T1 bij Zulte Waregem, het team waarmee hij in 2013 bijna kampioen werd. De coach neemt over van Sven Vandenbroeck en krijgt zijn kans, minstens twee wedstrijden en afhankelijk van de resultaten mogelijk langer.

Zulte Waregem heeft afscheid genomen van Sven Vandenbroeck na vier opeenvolgende nederlagen. De club wil een nieuwe impuls richting het seizoenseinde en vervangt Vandenbroeck meteen door Steve Colpaert.

Die was van 2008 tot 2015 actief als voetballer bij Essevee en was daarna nog jarenlang actief bij Antwerp. Als coach deed hij al ervaring op bij Club Brugge, Westerlo en Dender, nu krijgt hij zijn eerste kans als hoofdcoach.

Resultaten zullen van groot belang zijn bij Zulte Waregem

"Met het oog op de komende wedstrijden heeft het clubbestuur beslist om Steve Colpaert (39) aan te stellen als nieuwe hoofdcoach van het eerste elftal", gaf Essevee aan op haar eigen webstek. Hij moet de sportieve doelstellingen gaan bewerkstelligen.

Stap 1 - of mogelijk de enige stap van belang - is het in eerste klasse houden van Zulte Waregem via de reguliere competitie. Punten pakken tegen Gent en/of Charleroi, of hopen dat OH Leuven, La Louvière en Cercle Brugge geen punten pakken in hun laatste twee wedstrijden.

Krijgt Steve Colpaert een langdurige kans bij Zulte Waregem?

En daarna? Ofwel de Relegation Play-offs, ofwel de Europe Play-offs spelen en bouwen richting volgend seizoen. Met Colpaert? Afhankelijk van hoe de twee komende wedstrijden lopen, zal er beslist worden over de verdere toekomst.





De 39-jarige Colpaert heeft al heel wat ervaring opgedaan en zou met twee goede prestaties meteen zijn trainerscarrière een enorme boost kunnen geven. Daar kan ook meteen veel van afhangen voor de club zelf.