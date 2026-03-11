"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

Meerdere grote Europese media hebben de ongelooflijke prestatie van het Bayern München van Vincent Kompany bejubeld. De coach zelf krijgt ook heel wat lof. Hij lijkt zo stilaan klaar om de absolute top te bestormen.

Het Bayern München van Vincent Kompany maakt dit seizoen indruk in heel Europa. De ploeg van de Belgische coach stapelt de zeges op en lijkt, ongeacht de tegenstander, moeilijk af te stoppen. In de Bundesliga staan ze op kop met elf punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Bayern München als oorlogsmachine

De club staat ook in de halve finales van de DFB-Pokal en heeft al anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Dinsdagavond zette Bayern München Atalanta in Italië opzij. De Beieren wonnen met 1-6 in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League.

Nog straffer: Harry Kane deed niet eens mee. De Europese pers is unaniem na dit offensieve gala. In Italië spreekt Tuttosport van een Bayern als een "oorlogsmachine" na de zware nederlaag van Atalanta in Bergamo. In Frankrijk heeft L'Équipe het over een Bayern dat "Atalanta verplettert".

Vincent Kompany heeft ook slecht nieuws

De BBC legde de nadruk op de prestatie van Michael Olise, die in de afwezigheid van Kane sterk voor de dag kwam. Volgens Sky Duitsland laat deze zege Bayern al vooruitkijken naar de kwartfinales. Ook Kompany zelf kreeg het nodige lof voor zijn tactische keuzes.

Lees ook... Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd›

Toch was er ook slecht nieuws. Alphonso Davies, die zijn rentree maakte, viel opnieuw geblesseerd uit. Volgens Kompany zal hij even buiten strijd zijn, maar mogelijk niet al te lang. Een domper op de feestvreugde was het sowieso wel.