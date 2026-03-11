🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

KAA Gent heeft tegen KV Mechelen een goede zaak gedaan in de strijd om de Champions' Play-offs. Door de 3-1 zege staan ze opnieuw in de top-6, met nog amper twee speeldagen te gaan. En dus is de vraag of ze het gaan volhouden.

"We mogen eventjes genieten van deze overwinning", aldus Siebe Van Der Heyden in zijn analyse na de wedstrijd in de catacomben van de Planet Group Arena. Hij had tijdens de week al voorzien dat het erin kon zitten.

Siebe Van Der Heyden wil consistentie tonen met KAA Gent

"De trainer was tevreden van de week en als je scherp begint te trainen, dan kan je meer tonen en punten pakken. Het was op training duidelijk dat iedereen er vol wilde voor gaan", aldus Van Der Heyden over de goede overwinning tegen Mechelen.

Al is er natuurlijk ook meteen een addertje onder het gras: de wisselvalligheid van de Buffalo's dit seizoen. "We hebben nog twee moeilijke matchen, dus het blijft opletten. We moeten nu werken aan consistentie tonen en hetzelfde doen tegen Zulte Waregem. Soms heel goed zijn en dan in elkaar storten? Dat mag niet meer gebeuren."

Rik De Mil op zijn hoede voor Zulte Waregem (en Dender)

Ook Rik De Mil wil niet te snel en te hoog van de toren blazen. Dat liet hij weten op zijn persconferentie in de Planet Group Arena: "We moeten er aan werken om consistent te zijn en wekelijks die energie te brengen en dat niveau te brengen."



"Als je paar keer verliest, is het zaak om rustig te blijven. En als je wint is het devies ook rustig blijven. Er wachten ons nog twee lastige wedstrijden. Zulte Waregem is lang niet altijd beloond geweest voor hun spel en Dender wordt ook een moeilijke wedstrijd voor ons."