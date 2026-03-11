Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij
Foto: © photonews

Dinsdagavond tegen Atalanta was hij opnieuw drie keer beslissend: Michael Olise is een van de beste spelers ter wereld. De Franse flankaanvaller doet zijn trainer, Vincent Kompany, zelfs denken aan Kevin De Bruyne.

Dinsdagavond, en dat zonder een volledig fitte Harry Kane, walste Bayern München over Atalanta heen (1-6) en verzekerde het zich praktisch al van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League.

In het duel werd de Beierse club gedragen door een fenomenale Michael Olise. Hij was goed voor twee goals en een assist. De winger werd logischerwijs uitgeroepen tot Man van de Match.

Met 15 goals en 26 assists in alle competities sinds de start van het seizoen is de Franse winger in bloedvorm. Als Bayern de Champions League wint en de Franse nationale ploeg een sterk parcours neerzet op het WK, zal hij ongetwijfeld tot de kandidaten voor de Ballon d’Or behoren.

Vincent Kompany ziet een raakpunt tussen Michael Olise en Kevin De Bruyne

Vincent Kompany kreeg een vraag over zijn sterspeler maar bleef, zoals steeds, erg nuchter. Hij wees echter op een overeenkomst tussen Michael Olise en Kevin De Bruyne, die hij uiteraard door en door kent.

"Ik vergelijk spelers niet graag, maar ik heb het geluk gehad om met De Bruyne te spelen en hem te zien uitgroeien tot een superster. Hij had een echte obsessie voor details, en dat heeft Michael Olise ook", aldus Vincent Kompany.

Lees ook... Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

