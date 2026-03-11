Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"
Foto: © photonews

STVV pakte afgelopen weekend een belangrijke overwinning tegen Cercle Brugge en tankte zo vertrouwen richting de Limburgse derby. Bij de Kanaries leeft het duel tegen KRC Genk uiteraard al.

STVV kreeg afgelopen weekend een boost door te winnen van Cercle Brugge. De Truienaars beleefden een moeilijke wedstrijd maar konden tegen het einde aan toch nog het verschil maken.

"We tanken hier zeker vertrouwen door. Dit hadden we echt nodig als reactie na vorige week. Nu gaan we vol vertrouwen naar Genk", zegt Robert-Jan Vanwesemael. Alle ogen staan nu op de derby gericht.

STVV kijkt nu al uit naar Limburgse derby tegen Genk

Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom enkele spelers zich wat leken in te houden tegen de Vereniging. "Enkele spelers staan dicht bij een schorsing, dus daar werd rekening mee gehouden. Niemand wil de wedstrijd tegen Genk missen."

Of STVV nu favoriet is? "Een derby blijft een derby, ik denk niet dat er een favoriet is. Als wij ons niveau halen maken we zeker kans op de drie punten." Al hebben de Smurfen ook wat recht te zetten na de nederlaag op Union.


De Japanners op Stayen beseffen ondertussen ook wat er op het spel staat. "Ze spelen hier nu al enkele jaren, ze weten wat hun te doen staat in Genk", zegt Vanwesemael. Kaito Matsuzawa, de matchwinnaar tegen Cercle, blikte ook al kort vooruit op de clash. "Er hangt een goede sfeer op de club vanwege de derby. We moeten gewoon winnen tegen Genk."

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/03).

