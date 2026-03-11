Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Sunderland AFC willen komende zomer opnieuw komen shoppen in de Jupiler Pro League. Deze keer staat Yacine Titraoui héél hoog op de verlanglijst van de Engelse traditieclub.

Sunderland AFC viste de voorbij maanden meermaals in de Belgische voetbalvijver. Met onder anderen Noah Sadiki, Chemsdine Talbi en Nilson Angulo hebben The Black Cats enkele spelers met een Belgisch verleden in de rangen lopen.

En Sunderland wil het beproefde recept deze zomer herhalen. De Engelsen hebben opnieuw een speler uit de Belgische Jupiler Pro League bovenaan het verlanglijstje gezet.

Noah Sadiki, Chemsdine Talbi, Nilson Angulo en... Yacine Titraoui?

Het gaat deze keer om Yacine Titraoui. Dat weet La Gazette du Fennec. De 22-jarige middenvelder is uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij Sporting Charleroi en wil zijn seizoen verzilveren met een transfer.

Club Brugge, RSC Anderlecht en KRC Genk hebben al gepolst naar de voorwaarden, maar Titraoui heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar de Premier League.

Concurrentie uit... Engeland



Behalve Sunderland zijn ook Leeds United en Wolverhampton Wanderers geïnteresseerd in de drievoudig Algerijns international. Voor de volledigheid: het contract van Titraoui in Het Zwarte Land loopt tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro.