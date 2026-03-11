Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sunderland AFC willen komende zomer opnieuw komen shoppen in de Jupiler Pro League. Deze keer staat Yacine Titraoui héél hoog op de verlanglijst van de Engelse traditieclub.

Sunderland AFC viste de voorbij maanden meermaals in de Belgische voetbalvijver. Met onder anderen Noah Sadiki, Chemsdine Talbi en Nilson Angulo hebben The Black Cats enkele spelers met een Belgisch verleden in de rangen lopen. 

En Sunderland wil het beproefde recept deze zomer herhalen. De Engelsen hebben opnieuw een speler uit de Belgische Jupiler Pro League bovenaan het verlanglijstje gezet.

Noah Sadiki, Chemsdine Talbi, Nilson Angulo en... Yacine Titraoui?

Het gaat deze keer om Yacine Titraoui. Dat weet La Gazette du Fennec. De 22-jarige middenvelder is uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij Sporting Charleroi en wil zijn seizoen verzilveren met een transfer.

Club Brugge, RSC Anderlecht en KRC Genk hebben al gepolst naar de voorwaarden, maar Titraoui heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar de Premier League

Concurrentie uit... Engeland


Behalve Sunderland zijn ook Leeds United en Wolverhampton Wanderers geïnteresseerd in de drievoudig Algerijns international. Voor de volledigheid: het contract van Titraoui in Het Zwarte Land loopt tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Sunderland
Yacine Titraoui

Meer nieuws

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
1
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
9
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

21:20
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
1
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

18:40
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

17:40
3
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

18:20
Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

17:00
4
Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

17:20
4
Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

16:30
"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

16:15
Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

16:00
Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

15:30
5
Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

14:20
2
Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

15:00
2
Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

14:40
2
Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

14:00
14
Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

12:40
1
Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

13:30
Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

13:15
1
De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

13:04
"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

12:20
Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard... Analyse

Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard...

11:40
1
'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

11:20
3
Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

12:00
Als dit de top-6 is: Anderlecht, STVV en Union laten Club Brugge sterretjes zien

Als dit de top-6 is: Anderlecht, STVV en Union laten Club Brugge sterretjes zien

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League NikiSan NikiSan over 🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen Venom#13 Venom#13 over Real Madrid - Manchester City: 2-0 Venom#13 Venom#13 over Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde Venom#13 Venom#13 over Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK FCBalto FCBalto over Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt Venom#13 Venom#13 over Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku' Joske89 Joske89 over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood RememberLierse RememberLierse over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved