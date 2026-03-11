Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

Bij Standard worden twee spelers bestempeld als "ongewenst in de A-kern". Ze maakten nooit deel uit van de plannen van Mircea Rednic, noch van Vincent Euvrard (en trouwens ook niet van Marc Wilmots). Twee spelers die de Luikse club samen meer dan één miljoen euro aan jaarlijks loon kosten.

Afgelopen seizoen hadden Souleyman Doumbia en Grejohn Kyei niet dezelfde status onder de veeleisende Ivan Leko. De Ivoriaanse verdediger gold als een ervaren speler in een erg jonge defensie, maar kampte vaak met fysieke problemen, terwijl de Franse aanvaller de Kroaat nooit kon overtuigen.

Slechts enkele weken na zijn aankomst werd Kyei al uitgeleend aan Charleroi, waar Mehdi Bayat wanhopig op zoek was naar een diepe spits, terwijl Souleyman Doumbia afwisselde tussen de ziekenboeg en enkele keren op het wedstrijdblad stond, voor hij de stap zette naar Charlotte, in de MLS.

Sinds de zomer op zoek naar een nieuwe club

Op vrij mysterieuze wijze keerde hij vijf maanden later terug, dus nog vóór het einde van zijn contract eind december. Doumbia trof er een Grejohn Kyei aan die ook bij Charleroi niet had kunnen overtuigen en die in de zomer, als een van de overtollige spelers van Standard, geen nieuwe club vond.

Aan het begin van het seizoen zaten ze niet in de plannen van Mircea Rednic, en later ook niet van Vincent Euvrard. Ook bij SL16 in Eerste nationale kwamen ze niet aan bod, tot in januari, toen Standard eerst probeerde om Grejohn Kyei via de U23-ploeg weer speelminuten te geven, die het moeilijk had in de strijd om het behoud, ook met het doel hem in de vitrine te zetten voor mogelijke gegadigden.

Resultaat: twee doelpunten tegen Habay-la-Neuve, maar tevergeefs, want twee weken later verdween hij weer van het toneel zonder een nieuwe bestemming te vinden en hij liep vóór de start van de play-downs ook nog een blessure op, die hem in totaal een maand van de velden hield.





Sinds twee wedstrijden is het dus Souleyman Doumbia die, en ook hem wil de club weer wat in de etalage zetten, de rol van speler ouder dan 23 heeft overgenomen bij de U23. Zijn contract loopt af op het einde van het seizoen en er zijn wereldwijd nog enkele markten open, zoals in Zweden, de Verenigde Staten en verschillende landen in Zuid-Amerika en Azië.

Twee overbodige spelers die Standard meer dan een miljoen euro per jaar kosten

De kans is wel groot dat de Ivoriaan komende zomer gratis vertrekt, terwijl Kyei nog een contract heeft tot juni 2027. Standard moet dus uiterlijk deze zomer een oplossing vinden om zijn laatste contractjaar, goed voor bijna 700.000 € bruto, uit te sparen.

Dat er zich een club meldt voor Doumbia zou ook welkom zijn voor Matricule 16, want zijn loon bedroeg bij Angers om en bij de 600.000 € bruto per jaar en zal aan de Maas niet veel lager liggen. Standard betaalt meer dan een miljoen euro aan brutolonen per jaar voor spelers die geen minuut met de A-kern spelen, en zal die uitgaven moeten stopzetten in de zoektocht naar een financieel evenwicht.

Dat wordt dus de eerste belangrijke opdracht voor Marc Wilmots en de volledige clubleiding van Standard tijdens de zomermercato. De volledige kern ligt onder contract, wat betekent dat de Luikse club niet tien spelers gratis verliest en kan bouwen. In afwachting van eventuele uitgaande transfers en versterkingen wordt de eerste taak het lozen van dat laatste zware, overtollige contract.