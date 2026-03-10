Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

Nog twee speeldagen staan er op de agenda in de reguliere competitie. Daarna spelen zes ploegen voor de landstitel in de Jupiler Pro League.

Hoog niveau in Club Brugge-Anderlecht

STVV is wellicht de grootste verrassing van het seizoen in de Jupiler Pro League. Maar na afgelopen weekend verwacht Thomas Chatelle wel een en ander van RSC Anderlecht in de play-offs.

“Het was lang geleden dat ik in de Belgische competitie nog een wedstrijd van het niveau Club Brugge-Anderlecht (2-2) heb gezien”, vertelt de analist aan Het Belang van Limburg. “Vooral dankzij Anderlecht, want bij Club haalde niet iedereen zijn niveau.”

Taravel heeft de ploeg helemaal op de rails gekregen. “Het is ongelofelijk hoe alles is uitgedraaid bij paars-wit. Taravel als hoofdcoach was niet plan A, plan B of plan C. Het bestuur heeft hier dan ook geen enkele verdienste aan.”

Anderlecht als grote verrassing

Hij greep de kans met twee handen en moet daar het nodige respect voor krijgen. Maar volgens Chatelle zou Taravel samen met Anderlecht wel eens de grote verrassing van de play-offs kunnen worden.


“Ze zijn underdog in de bekerfinale tegen Union en kunnen in april zonder al te veel druk beginnen aan de Champions’ Play-offs. Niemand verwacht van hen dat ze nog kampioen gaan worden. Voor een club als Anderlecht is dat een luxesituatie. Pas dus maar op, ze zouden wel eens kunnen verrassen”, besluit de analist.

