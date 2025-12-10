Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

Club Brugge koos na het ontslag van Nicky Hayen voor een bekende naam: Ivan Leko keert terug naar het Jan Breydelstadion. De Kroaat wordt door het bestuur gezien als de juiste man om opnieuw energie in de ploeg te krijgen.

Dat bracht echter veel kritiek met zich mee. Volgens Rigaux brengt Leko precies wat Club op dit moment nodig heeft: vuur, passie en overtuiging. De Brugse leiding verwacht dat hij de spelersgroep meteen kan meenemen in zijn verhaal.

“Zijn enige doelstelling nu is om opnieuw energie in deze ploeg te krijgen. De rest volgt wel. Hij moet het stadion weer doen branden van enthousiasme.”

Toch schuift het bestuur de verantwoordelijkheid niet volledig af op de ex-coach. Rigaux erkende dat ook de clubleiding kritisch naar zichzelf moet kijken. “Als je een trainer moet ontslaan, is dat een gedeelde verantwoordelijkheid”, gaf hij toe. “We dachten misschien dat we sterker stonden dan in werkelijkheid. Zonder ­consistentie wordt het nu eenmaal moeilijk.”

Club Brugge gaat zich versterken

Daarom wil Club Brugge in januari gericht bijsturen. Rigaux bevestigde dat er versterking op komst is tijdens de wintermercato. “We willen winnen en kampioen worden. Ondertussen weten we waar het beter moet. We werken daar hard aan richting januari, en de komende weken overleggen we ook met Leko.”

Tussen alle commotie door dreigde zelfs de komst van Arsenal – leider in de Premier League – naar Brugge ondergesneeuwd te raken. Toch kijkt de club met hoop naar dat duel. Rigaux droomt van een vonk die meteen overslaat. “Ik hoop dat Ivan de groep direct kan begeesteren, zodat we het stadion in vuur en vlam zetten.”