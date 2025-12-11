En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant
Foto: © photonews

KRC Genk bereidt zich voor op de wintermercato die binnen drie weken van start gaat. Head of Football Dimitri De Condé gaf aan dat de club geen grote ingrepen plant en vooral inzet op stabiliteit binnen de kern.

Plannen voor de wintermercato

De Condé benadrukte dat het behouden van de sterkhouders de hoogste prioriteit heeft. Hij koppelde dit aan de financiële druk die het tv-contract met zich meebrengt. “We gaan niet enorm veel doen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De onzekerheden over de centen bepalen immers alles op dit moment. “Het is ook geen geheim dat het dossier van het tv-contract het financieel verhaal voor voetbalclubs niet gemakkelijker maakt, ook voor een club als Genk geldt dat.”

Daarnaast wees hij op het belang van de jeugdwerking. De investeringen in Jong Genk en de academie moeten volgens hem nog meer rendement opleveren. Genk wil dan ook vertrouwen geven aan de mensen die er al zijn.

Kritiek en verdediging van Hyeon-gyu Oh

Ondanks de kritiek op spits Hyeon-gyu Oh, verdedigde De Condé zijn rol binnen het team. Hij gaf aan dat de Zuid-Koreaan andere kwaliteiten bezit dan zijn voorgangers Tolu en Onuachu. “Oh beschikt over andere kwaliteiten. Hij heeft een topmentaliteit, werkt keihard en zet uitstekend druk.”

Lees ook... Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"
De Condé stelde dat de kritiek overdreven is en wees op de statistieken. “Hij heeft vijf goals gemaakt en de topschutter in België heeft er zeven. Romeo Vermant wordt geprezen en zit in de nationale ploeg, maar heeft slechts twee goals gemaakt”, besluit De Condé.

Club Brugge
KRC Genk
Dimitri De Condé
Romeo Vermant

