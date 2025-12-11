Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting
Foto: © photonews
België is behoorlijk verwend door de loting voor het WK 2026: de Rode Duivels zullen het opnemen tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Maar Thibaut Courtois wil niet te vroeg juichen en verrast met een duidelijke uitspraak.

Hebben we echt een makkelijke loting gekregen voor dit WK 2026? Gezien de tegenstanders waar België tegen had kunnen uitkomen, vooral in pot 2, is Egypte in ieder geval een vrij goede loting. Iran is een team dat erg consistent is in internationale competities, terwijl Nieuw-Zeeland solide is maar zeer haalbaar.

Thibaut Courtois wil voorzichtig blijven

Voor Thibaut Courtois is het sowieso nutteloos om te beweren te weten hoe de dingen zich zullen ontvouwen. "Ook in 2014 zaten we in een poule met Algerije, Rusland en Zuid-Korea. Op papier was het 'makkelijk', maar uiteindelijk werden we in de openingswedstrijd tegen Algerije op achterstand gezet", herinnert hij zich in een interview met Sporza.

"Een wedstrijd lijkt soms makkelijk, maar op een wereldkampioenschap is dat nooit het geval", denkt Courtois. "Elke wedstrijd is moeilijk en de omstandigheden kunnen soms tegen je werken: een vroege rode kaart, een snel tegendoelpunt, de bal die er niet in wil... Laten we niet roepen dat we ons zomaar eenvoudig zullen kwalificeren."

Eerste worden in de groep niet per se een voordeel? 

De doelman van Real Madrid benadrukt zelfs dat de eerste plaats niet per se een voordeel is voor het vervolg. "Soms is het beter om als tweede te eindigen, want de 'beste derde' uit een andere groep kan een topteam zijn zoals Italië, dat er net tussendoor geglipt zou zijn... Hoe dan ook, op een wereldkampioenschap moet je in staat zijn om iedereen te verslaan om ver te komen."


In 2018 maakte België zo'n scenario mee: als eerste eindigen in de groep betekende dat ze het in de kwartfinale tegen Brazilië moesten opnemen, terwijl als tweede eindigen (door Engeland niet te verslaan) de op papier 'makkelijkere' kant van het schema zou openen. We herinneren ons echter hoe de dingen zijn gelopen... Deze keer lijkt groepswinst wel positief te kunnen zijn.

